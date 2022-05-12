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Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, hakkında verilen siyasi yasak kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor.

Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi
Kamusaati
Kamusaati
12 Mayıs 2022 Perşembe 20:20

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay'dan çıkan karar, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Siyasi yasak getirildi

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıma hakkı var. Kaftancıoğlu'nun AYM'ye başvuruda bulunması bekleniyor.

Konuyla ilgili CHP'den de açıklama geldi.

CHP'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "İstanbul İl Başkanımızın yanında olacağız. Siyasi yasak getirildi ancak AYM başvuru hakkı var. Tutukluluk kararını hesaplıyoruz. Yatma durumu olmayabilir, gir çık olabilir." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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