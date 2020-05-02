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Canan Kaftancıoğlu ifadesinde çark etti

Twitter'da Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması için talimat verdiğini belirten Kaftancıoğlu, savcılık ifadesinde talimat vermediğini söyledi. İşte Detaylar...

Canan Kaftancıoğlu ifadesinde çark etti
02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:22

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini

ihlal" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bunun parti talimatı olduğunu söyleyince, onun hakkında da ayrı bir soruşturma açıldı.

1,5 SAATLİK İFADE

"Suçu ve suçluyu övme ile suça azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılan Kaftancıoğlu geçtiğimiz gün Anadolu Adalet Sarayı'nda 1 buçuk saat ifade verdi.

"BENİM BU YÖNDE TALİMATIM OLMAMIŞTIR"

Kaftancıoğlu savcılık ifadesinde, İlçe Başkanı'na talimat verdiklerini reddetti. CHP İl Başkanı, "Tüm parti mensuplarımızın yasalardan kaynaklı görevlerini doğru icra etmeleri yönünde genel talimatımız her daim olmaktadır" dedi.

Suat Özçağdaş'ın Altun'un evini ya da şahsına özel bir mahalli fotoğraflamadığını iddia eden Kaftancıoğlu, "Benim de bu yönde hiç bir talimatım telkinim olmamıştır" dedi.

Canan Kaftancıoğlu ifadesinde, yargı kararıyla kesinleşmiş bir suç olmadığını da belirterek, "Suçu ve

suçluyu övme" suçlamasını da reddetti.

Bizim anlamadığımız bunların yaptıklarını işledikleri suçları başka vatandaş yapsa almadığı ceza kalmaz bunlara neden yada kimler

ayrıcalık uyguluyor. Adalet chp lilere neden işlemiyor ?


Kaynak: Kamu Saati Özel
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