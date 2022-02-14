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Can Ataklı: 6'sı bir adam etmemiş

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı 6 muhalefet partisini bir araya getiren zirve sonrası mutabakat metninin açıklanması için 28 Şubat 2022'nin seçilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Can Ataklı: 6'sı bir adam etmemiş
14 Şubat 2022 Pazartesi 22:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde cumartesi günü bir araya gelmişti.

5 saat 30 dakika süren toplantı sonrası 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' hakkında mutabakat metninin 28 Şubat 2022'de açıklanacağı ifade edilmişti.

CAN ATAKLI: NİYE 28 ŞUBAT

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı seçilen tarihteki tehlikeyi '28 Şubat deyince bunun böyle sömürüleyeceğini anlamıyor musunuz. 6 tane adam oturmuşlar. Bir adam etmemişler. Böyle bir mantık olur mu. 28 Şubat dediğiniz zaman en aptalı bile Türkiye'de '28 Şubat'ı hortlatmaya çalışıyorlar' diyecek. Hangi akıl yaptı, tahmin ediyorum Babacan'la diğeri fişeklemiştir. Onlar ittifak dışı bırakılsalar. Onlara oy verenler nereye yönelecek. Tekrar AK Parti'ye mi dönecek. Ben size söyleyeym Saadet'e gider, İYİ Parti'ye gider. CHP'ye gidenler bile olur' dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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