Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Caminin ses sistemi bozuldu, müezzin ezanı polis aracından okudu

Osmaniye'de hasar gören camilere giremeyen müezzine ekipler yardımcı oldu. Müezzin, polis aracından ezan okuyarak namaz vaktini duyurdu.

Caminin ses sistemi bozuldu, müezzin ezanı polis aracından okudu
Kamusaati
Kamusaati
13 Şubat 2023 Pazartesi 18:33

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bir yandan enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da dışarıdaki depremzedelere yardım yapılıyor.

EZANI POLİS ARACINDAN OKUDU

Herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışırken, depremde hasar gören camilere giremeyen müezzine ekipler yardımcı oldu. Müezzin, caminin ses sistemi zarar gördüğü için namaz vaktini polis aracının ses sisteminden okuduğu ezan ile duyurdu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Hatay'da kurtarılan kadın: Param yok, beni özele götürmeyin
Hatay'da kurtarılan kadın: Param yok, beni özele götürmeyin
0
Türkiye'nin yenilenmiş diri fay haritası
Türkiye'nin yenilenmiş diri fay haritası
0
Malatya'da depremzedelerden Meral Akşener ve İyi Partililere tepki
Malatya'da depremzedelerden Meral Akşener ve İyi Partililere tepki
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.