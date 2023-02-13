Caminin ses sistemi bozuldu, müezzin ezanı polis aracından okudu

Osmaniye'de hasar gören camilere giremeyen müezzine ekipler yardımcı oldu. Müezzin, polis aracından ezan okuyarak namaz vaktini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bir yandan enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da dışarıdaki depremzedelere yardım yapılıyor.

EZANI POLİS ARACINDAN OKUDU

Herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışırken, depremde hasar gören camilere giremeyen müezzine ekipler yardımcı oldu. Müezzin, caminin ses sistemi zarar gördüğü için namaz vaktini polis aracının ses sisteminden okuduğu ezan ile duyurdu.