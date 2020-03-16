Camilerde namaz kılmaya süresiz bir şekilde ara verildi! Bu hafta 20 mart 2020 cuma namazı kılınacak mı

bu hafta 20 mart 2020 cuma namazı kılınacak mı, koronova virüsü nedeni ile cuma namazları kılınmayacak mı
Diyanet işleri bakanlığı resmi açıklama yaptı son dakika..
Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş, yaşanan olağanüstü "Cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmıştır. İslam, insanların hayatını tehlikeye atacak durumlara asla cevaz vermez.
Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir."
Cuma namazları corona tehditi bitene kadar evde kılınabileceği uyarısı yapıldı.Camiye giden vatandaşlarımızın da illet Korona virüsü nedeni ile bir süre camiye gitmemeleri,camiye ara vermeleri hususunda uyardı.
Peki bu hafta yani 20 mart 2020 cuma namazı kılınacak mı?
Ali Erbaş'ın açıklamasından da anlıyoruz ki bu cuma namazı corona tehditi geçene dek, cuma namazları yurt genelinde kılınmayacak..
Ayrıntılar geliyor
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