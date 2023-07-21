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Çamaşır sepetindeki delikler bakın ne işe yarıyor!

Her gün kirli çamaşırları doldurduğumuz çamaşır sepetine hiç iyi baktınız mı? Muhtemelen delikleri olan bir çamaşır sepetiniz vardır. Peki çamaşır sepetindeki o deliklerin ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Çamaşır sepetindeki delikler bakın ne işe yarıyor!
Kamusaati
Kamusaati
21 Temmuz 2023 Cuma 23:55

Özellikle yaz aylarında çok fazla terliyoruz, kıyafet değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Eve girdiğimizde kirli kıyafetlerimizi direkt kirli çamaşır sepetine atıyoruz.

Ardından kirli çamaşırları yıkayıp temiz çamaşırları yine çamaşır sepetine dolduruyoruz.

Eğer dikkat ettiyseniz çamaşır sepetinin üzerinde delikler olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bu delikler ne işe yarıyor?

Sıradan gibi görünen çamaşır sepetlerinin, aslında çamaşırların sessiz kahramanı olduğunu öğreneceksiniz.

Bakın çamaşır sepetlerindeki delikler ne işe yarıyor!

Çamaşır sepetindeki delikler ne işe yarıyor?

Ünlü yazar Patric Richardson’a göre çamaşır sepetindeki deliklerin sepetin ağırlığıyla ilgisi var. Sepetinizde delikler olduğunda, o kadar ağır olmaz.

Çamaşır sepetleri, içine küçük delikler açılmış kamıştan yapılırdı. Çamaşır sepetlerimiz bu eski sepetlere dayalıdır ancak plastikten yapılmıştır. Plastik o kadar ağır değildir ve delikler ürünü daha da hafif hale getirir.

Bir diğer özelliği ise hava alıyor olması. Çamaşır sepetinizdeki delikler de çamaşırlarınızın taze kalmasına yardımcı olacaktır.

Kokan çamaşırlarınızı sepete koyduğunuzda delikler sepetin havalanmasını sağlar ve bu da terleyen giysilerinizin kokusunun daha da kötüleşmemesini sağlar.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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