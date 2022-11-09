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Çalışma Bakanlığı'ndan asgari ücret anketi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı.

Çalışma Bakanlığı'ndan asgari ücret anketi
Kamusaati
Kamusaati
09 Kasım 2022 Çarşamba 10:07

Milyonların dört gözle beklediği asgari ücret, aralık ayında belirlenecek…

1 ay gibi kısa bir süre kalınca da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harekete geçti.

Araştırma başlıyor

Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.

Beklenti tespit edilecek

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

Sonuçlar toplantıda paylaşılacak

İHA'nın haberine göre 2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

2022 yılında da yapılmıştı

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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Mustafa BÜYÜKMERT - 1 gün önce
1-Hep askeri ücretten bahsediliyor. Buna bende katılıyorum. Fakat birde bizim gibi 3600 ek gösterge mağdurlarından bahsedilsin. 33 yıllık Lisan mezunu 1/4 Kadro derecesinde çalışanım. Meslek sahibi Emsallerimiz bu haktan yararlanırken bizleri neden ayırdılar. Aynı şartları bizlerde taşıyoruz. Bizim basında sesimizi duyuracak kimsemiz yok. Bu kanun Türkiye mizdeki çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.
2- Kamu Kurumunda çalışan bir memur olarak, aynı işyerinde çalışan 8- 10 yıllık bir Güvenlik görevlisi toplamda 14500 TL. alırken, Bizler 33 yıllık memur olaraktan 11500 tl. maaş almaktayız. Bu durumda çalışma düzenini bozmaktadır.
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