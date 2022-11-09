Çalışma Bakanlığı'ndan asgari ücret anketi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı.

Milyonların dört gözle beklediği asgari ücret, aralık ayında belirlenecek… 1 ay gibi kısa bir süre kalınca da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harekete geçti. Araştırma başlıyor Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. Beklenti tespit edilecek 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. Sonuçlar toplantıda paylaşılacak İHA'nın haberine göre 2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. 2022 yılında da yapılmıştı Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

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