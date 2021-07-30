Çalışanlar dikkat! Kadın iş arkadaşına attığı bu mesaj işinden etti...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi iş arkadaşına attığı telefon mesajında yer alan ‘Hayaller .A... diye yazılır, gerçekler.E...diye okunur’ ifadesini iş akdi feshinde geçer sebep saydı. İşte o kadar....

22. Hukuk Dairesi 2016/10509 E. , 2016/12455 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi



DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosyası incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacının ‘Hayaller .A....... diye yazılır, gerçekler.E....... diye okunur’ içerikli muhatap işçi A.......’a yönelik mesajın tek başına cinsel bir yarar sağlamaya ve utandırıcı bir çalışma ortamı yaratmaya yönelik cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte, söz konusu davranışın 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işin normal işleyişini bozan, işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen ve bu sebeple işverenden iş ilişkisine devamı makul ölçüler içinde beklenmeyen geçerli sebeple fesih sebebi olarak nitelendirilmesi gerekmektedir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle; tüm dosya kapsamından davacıya atfedilen tutum ve davranışlar sebebiyle iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayandığı anlaşılmakla davacının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan kararın ONANMASINA, 26,04,2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.