Çalışanı 'boş masada oturtmak' işe iade sayılır mı?

Yargıtay işe iade davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Boş bir masada iş verilmeden oturtulduğu gerekçesiyle açılan ve yerel mahkemece reddedilen İşe İade Davasını,Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bozdu.Şöyle ki,

Yerel Mahkeme davacı işçinin işe başlatılma talebini samimi bulmayarak davayı reddetmiştir. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nde tartışılmıştır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin, 04.10.2012 Tarihli, 2012/18954 Esas ve 2012/20969 Karar sayılı kararında ise özetle;

Davacı işçinin işe iade kararından sonra işverene çektiği ihtarla, işyerine alınmasına rağmen işe başlatılmadığını ve iş başı yapmaya hazır olduğunu bildirdiği, başka bir ihtarla da önce fabrika girişinde işe alınmadığını, sonra boş bir masada oturtulup iş verilmediğini, işten ayrılması için manevi baskı yapıldığını belirttiğine değinilerek,

''...davacı vekilince ihtar gönderilmiş olması, davacının işe iade kararından sonra, boş bir masada oturtulup iş verilmemesi, üç gün içerisinde çeşitli bahanelerle 12 tutanak düzenlenmiş olması karşısında artık işveren tarafından eski işine aynen başlatıldığından söz edilemez. Davacı aynı şartlarla işine başlatılmadığından kıdem, ihbar, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti alacakları yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği....' ifade edilmiştir.

Özetle Yargıtay, işçinin boş masada oturtulmasının işe başlatılmış sayılmayacağına karar vermiş olup, davacının fark, kıdem, ihbar tazminatları, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretine ilişkin alacaklarının ödenmesine ilişkin taleplerini kabul etmiştir.