Çağımızın En Büyük Sorunu Kalp Krizi Belirtileri

TÜİK istatistiklerine göre miyokard enfarktüsü, en çok bilinen tanımıyla kalp k’rizi nedeniyle her yıl yüz binlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalar ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde de milyonlarca vatandaşımız da kalp k’rizinden korunmayı başarıyor. Ancak yine de bu korkunç rahatsızlık hakkında insanların daha da bilinçlendirilmesi gerekiyor.

Önemli olan ise kalp k’rizi geçirmeden önce gereken önlemleri alabilmek ve kendinizin kalp k’rizi r’iski taşıyıp taşımadığını bilmek. Bir diğer acı gerçek ise kalp krizi geçiren bütün vatandaşların, kriz öncesi belirtileri gözle görülebilir şekilde tecrübe etmeleri. Dediğimiz gibi önemli olan belirtileri düzgünce gözlemleyebilmek ve profesyonel yardım almak.

İşte Kalp K’rizi Öncesi belirtiler:1- Yorgunluk Hepimiz bazen yorgun hissedebiliriz. Bu gayet normal. Ama markete giderken bile yoruluyorsanız, durup düşünmeniz gerekiyor. Ek olarak, eğer birden ve h’ızlıca nefesiniz ke’siliyorsa, acilen doktora görünüp EKG çektirmeniz gerekiyor. Eğer stresli biriyseniz ve kalp sağlığınız pek de iyi değilse her an kalp krizi geçirme riski taşıyorsunuz demektir.

2- Göğüs ağrısı:Kalp k’rizinin en belirgin belirtilerinden biri de göğüs ağrısı veya sıkışmasıdır. Göğüs ağrısının benzeri ağrılar vücudun çeşitli bölgelerinde de gerçekleşebilir. Özellikle kollarda gerçekleşen ağrılara (sol koltuk altı da bu bölgelerden biridir) dikkat edilmesi gerekir. Öte yandan benzer ağrılar boğazınızda, ensenizde, çenenizde, sırtınızda ve karnınızda da görülebilir.

Ağrı genel olarak 15 dakika sürer. 3- Solunum sıkıntısı: Kalp krizi öncesi solunum sıkıntısı ve nefes darlığı tecrübe edilir. Bunun temel nedeni de damarlarınızın tıkalı olması nedeniyle akciğerinize kan gidemiyor oluşudur. Eğer nefes darlığı yaşıyorsanız derhal bir doktora görünmeniz önerilir. 4- Dermansızlık: Sık sık yorgun ve güçsüz hissediyorsanız bunun nedeni akciğerlerinize yeterince kan gitmemesi olabilir. Kronik yorgunluk sendromuna sahip kişilerde kalp krizi ri’skine sıkça rastlanmaktadır.

5- Baş dönmesi ve soğuk terleme: Aşırı terleme kalp k’rizi belirtilerindendir. Eğer aşırı ve sık terliyorsanız, doktora görünmeniz tavsiye edilir. Baş dönmesinin nedeni de genelde beyne yeterince kan gitmemesidir.6- Grip/Soğuk algınlığı: Ateşiniz yüksek, şiddetli öksürüyor ve anormal şekilde üşüyor musunuz? Merak etmeyin, bunlar kalp krizinin direk belirtileri değildir. Ancak yine de bunların kalp k’rizi öncesi rastlanan belirtiler olduğunu bilmekte fayda var. Ke’sinlikle dikkate alınması gerekir.

7- Saç dökülmesi: Kalp krizinin erken belirtilerinden biri de saç dökülmesidir. Genelde 50 yaş üzeri erkeklerde görülen bu belirtiye kadınlarda da rastlanmaktadır. Bir doktor, ABC News’e yaptığı açıklamada bunun sağlıksız kan dolaşımından kaynaklandığını belirtti. 8- Düzensiz nabız: Nabız 1-2 dakika boyunca düzensiz şekilde atabilir. Normale dönmezse başınız döner ve yorgun hissedersiniz.

Bunun tekrarlanması halinde doktorunuza danışmanız önerilir. Yukarıda bahsedilen olası kalp krizi belirtilerinin insandan insana ve kadından erkeğe değişiklik gösterdiğini bilmekte fayda var. Bu 8 olası belirtiyi göz önünde bulundurarak hem kendi hayatınızı hem de başkasının hayatını kurtarabilirsiniz. Yazıyı bütün arkadaşlarınızla paylaşarak kalp k’rizi hakkında bilinçlendirmeyi unutmayın.