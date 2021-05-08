By-Pass ameliyatı olan malulen emekli olabilir mi?

Devlet memurunun göreve girdikten sonra malulen emekli olmasında, alınacak sağlık raporunda bir oran şartı yer almamaktadır. Sadece raporun SGK sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir. Eğer rapor SGK tarafından malullük için onaylanmazsa, bu halde 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine bakılmalıdır.

SORU: Hayırlı günler. Ben 1998 Mart ayında devlet memuru olarak (öğretmen) göreve başladım. Yaşım 45. 2010 yılında kalp krizi geçirerek by-pass ameliyatı oldum. 2 yıldır da yüksek tansiyon hastasıyım. Geçen yıl rapor aldım. Rapor oranım %44 Ankara defterdarlıkta raporumu aynen onayladı. Sorum şu Memuriyetliğe başladıktan sonra alınan bu rapor erken emeklilik için işe yarar mı? Teşekkür ederim.

CEVAP: 2008 yılı Ekim ayından önce memur olarak görev yapanlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında işlem görürler.

Birinci durum, 5434 e göre malullük kuralları 44 üncü, 53 üncü maddelerde bulunur. Bu maddeye göre de,

- Ne şekilde olursa olsun görevlerini yapamayacak duruma giren memur hakkında malullük hükümleri uygulanır.

- Şayet malul olmaya sebep durumu göreve girmeden önce varsa malullük hükümleri uygulanmaz.

- Malul aylığı için 10 yıl hizmet gerekir.





- Malullüğe yetkili merci SGK Sağlık Kurulu olmaktadır. 5434 e göre malullükte oran bulunmuyor, sadece sağlık kurulunun kararı geçerli oluyor.

Bu duruma göre değerlendirmemiz;

Sağlık raporunuzun SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekir. Şayet bu rahatsızlığınıza göre malul kararı verilirse malul olarak emekli olacağınızı değerlendirmekteyiz.



İkinci bir durum 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmünde bulunur. Bu hüküm ile de çalışırken malullük durumları oranlanmıştır. Bu oranlara ve hizmetlere göre yaşlılık aylığı bağlanması da mümkün olabilmektedir.

5434 madde 44 hükmünün kapsamına girilemediği takdirde, bu madde hükmü kapsamında hareket edilebilir.



Bu madde kuralı şöyledir:;

Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.

Bu hüküm kapsamında, çalışma gücü kayıp oranınızın SGK Sağlık Kurulunca oranınıza göre karar verilmesi halinde 6480 gün, yani 18 yıl hizmet olduğunda (1998 başlangıcınıza göre bu süre tamamlanmış görünüyor) aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu şekilde emekliliklerde yaş koşulu bulunmaz, bir anlamda erken emeklilik hakkı kazanılmış olur.

Tavsiyemiz: Hem kalp rahatsızlığınız, hem de yüksek tansiyon rahatsızlığınızdan dolayı alınacak olan raporların Kurumunuzca SGK Sağlık Kuruluna gönderilmesi ve neticenin beklenmesi olur.