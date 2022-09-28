Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi, Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları, küçükbaş yemleri, yem katkıları, kanatlı grubu yemleri fiyat listesi Köye dönüş projesi kapsamında köye yerleşmeyi planlıyor iseniz 2 yıl geri ödemesiz hayvan kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’nden de yem alabilirsiniz. En İyi Besi Yemi Hangisi?, 1 Çuval Yem Kaç TL? İçeriğimizden yem firmalarının tüm güncel yem liste fiyatlarını görebilir ve bilgi alabilirsiniz.
Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2023 (GÜNCEL) EN UYGUN FİYATLAR
Bilinçli hayvancılık yapılması adına dikkat edilmesi gereken teknik konular vardır. Bu konulardan bir tanesi de hayvanların beslenmesidir. Yem seçilirken hayvanların besiye mi alınacağını yoksa süt elde etmek amacı ile mi bakılacağına dikkat etmek gerekiyor. Büyükbaş yemi satan bir çok firma bulunuyor. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’ nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının fiyat listesine ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.
Besi Yemi
Kasaplık sektöründe kullanılacak olan sığırların yerleşmesi amacı ile verilen yemleri anlatmaktadır . Hayvanlara verilecek olan otların taze değil, soldurularak verilmesi şartı aranmaktadır. Genç hayvanların besiye alınması daha mantıklı olmaktadır. Besiye almak için en ideal süre, sütten kesim sonrası olan dönemdir. Hayvanların besicilik için kullanılabilmeleri için et tutma özellikleri ve vücut yapıları gelişmiş olmalıdır. Hayvanlar için yapılacak olan ahırların ideal şartlarda olması gerekmektedir. 50 kilo fiyatına oranlanacak yem miktarı 1 kilogramdır. Yani canlı hayvan ağırlığı 100 kg olan bir hayvana günde 2 kilogram yem karması verilmelidir. Alınacak yemlerde fiyattan ziyade kaliteye dikkat edilmelidir. Verim elde edilebilmesi adına kaliteli yemler tercih edilebilmelidir. Hayvanlara her dönemde kar yem verilmeli ve yem kaplarının hijyenik olmasına özen gösterilmelidir. Yemler besin değerleri bakımından yüksek kapasiteye sahip olmalıdır. Yeni ve 1 haftalık yemler karma olarak hayvanlara verilebilir. Hayvanlara ihtiyaç duyacakları oranda su verilmesi de bu anlamda önemlidir. Maliyetlerin azaltılması için kaba yem de verilebilir. Bu aşamalardan sonra hayvan gelişimleri düzenli olarak incelenmelidir. Gelişimleri yavaş olan hayvanlar için yeni taktikler uygulanmalıdır.
Süt Yemi
Süt sığırları için kullanılan karma yemlere süt yemi adı verilmektedir. Besi yeminde olduğu gibi hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına özen gösterilmelidir. Hayvanlara verilecek olan suların kolayca ulaşılır olması gerekmektedir. Verim elde edebilecek hayvanların beslenmesi gerekmektedir. Verimsiz hayvanlarla zaman harcanmamalıdır. Çünkü mevcut işletmenizde en önemli maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır. 2, 5 litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kilogram olacaktır. Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik şartlara uyması gerekmektedir. Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır. Hayvanların uygun bakım şartlarına sahip olması gerekmektedir. Süt sığırlarına verilecek yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır. Örneğin %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir. İlk 1 haftada eski ve yeni yemler karıştırılmalıdır. Yine belirtmek gerekir ki verim alabilmek için her dönemde karma yem verilmelidir.
Tarım Kredi Yem
Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır.
Ürünler aşağıdaki gibidir;
Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.
Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.
Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir.Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.
Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.
Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.
Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.
Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.
2023 yılı Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları’nı sizlere listeledik. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının tüm güncel yem liste fiyatlarını görebilir ve bilgi alabilirsiniz.
Büyükbaş hayvan yemi fiyatları 2023 yılı için en güncel listesi ile açıklanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer firmalar büyükbaş yem üretimi konusunda hizmet vermekte olup büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek yemlerin fiyatları sıklıkla araştırılmaktadır. İçeriğimizde Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi 2023, en ucuz CP, Torku, Pro Yem, Abalıoğlu yem fiyat listesi en iyi besi yemi hangisi, 1 çuval yem kaç TL, Tarım kredi besi yem fiyat listesi 2023 hakkında tüm güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.
Yem fiyatları 2023 Yılı Zamlı Fiyatlar Güncel Liste
Yem fiyatlarına ve gübre fiyatlarına Aralık ayında zam geldi.
ABD doları 17,74 TL, Euro ise 19,90’ler düzeyine çıktı. Kurlarda yukarı yönlü bu aşırı oynaklık yem fiyatlarının da sürekli artmasına neden oluyor.
EN DÜŞÜK VASIFLI SÜT YEMİ 270, BESİ YEMİ İSE 260 TL OLDU
Yem fabrikaları, bugünden geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler.
Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 20 ile 25 lira zam yapıldı. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 240 ile 250 TL, besi yemleri de ortalama 230 ile 240 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil.
Navlun ve bayi karı ile birlikte en düşük vasıflı süt yemi ortalama 270 ile 280 TL, yine en düşük vasıflı besi yemleri de 260 ile 270 TL oldu.
Yem fiyatlarına gelen zam sonrasında, besi yemlerine 20-25 TL/çuval da zam geldi. Aralık ayı itibariyle son 12 aylık zam oranı yüzde 80’i geçti.
Büyükbaş Yem Fiyatlarını Kim Belirler?
Büyükbaş yemleri kendi içerisinde süt yemi ve besi yemi olarak ikiye ayrılmakta olup fiyatlar da buna göre farklılık gösterir. Büyükbaş yem fiyatları ile ilgili gerekli destek Tarım Kredi Kooperatifi tarafından sağlanmakta olup bu imkandan yararlanmak için il ve ilçe müdürlüklerinde yer alan Tarım Kredi Müdürlükleri’ne müracaat etmek gerekir.
Tarım kredi kooperatifi ile özel yem firması fiyat politikası değişkenlik gösterebilir.
Tarım Kredi haricinde yem üretimi ve satışı yapan birçok firma bulunmaktadır. Bunlar arasından seçim yaparken en uygun ve kaliteli olan yemleri tercih etmek gerekir.
Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi 2023
Fiyat araştırmasına başlamadan önce hangi yem türünün hangi dönemde kullanıldığı iyi öğrenilmeli ve hayvanın durumuna uygun yem satın alınmalıdır. Büyükbaş hayvan yemi fiyatları alınacak yem türüne göre değişecektir. Aşağıda tüm yem fabrikalarının ve markaların ürettiği yem fiyatları listelenmiştir.
Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2023 (Besi ve Süt)
Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir.
Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2023 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2023 yılında aşağıdaki gibidir:
- Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır. Ürünler aşağıdaki gibidir;
- Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.
- Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.
- Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.
- Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.
- Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.
- Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.
- Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ayrıca süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi almak için Tarım Kredi’nin internet sayfasını ziyaret ediniz.
Ayrıca Tarfin uygulamasını indirerek yem fiyatlarını inceleyerek, peşin ya da vadeli alımı yapabilirsiniz.
Yem fiyatları 2023 Yılı Zamlı Fiyatlar Güncel Liste
Yem fabrikaları, bugünden geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler.
Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 23 ile 29 lira zam yapıldı. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 220 ile 277 TL, besi yemleri de ortalama 206 ile 232 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil.
Büyükbaş Yem Fiyatlarını Kim Belirler?
Büyükbaş yemleri kendi içerisinde süt yemi ve besi yemi olarak ikiye ayrılmakta olup fiyatlar da buna göre farklılık gösterir. Büyükbaş yem fiyatları ile ilgili gerekli destek Tarım Kredi Kooperatifi tarafından sağlanmakta olup bu imkandan yararlanmak için il ve ilçe müdürlüklerinde yer alan Tarım Kredi Müdürlükleri’ne müracaat etmek gerekir.
Tarım kredi kooperatifi ile özel yem firması fiyat politikası değişkenlik gösterebilir.
Tarım Kredi haricinde yem üretimi ve satışı yapan birçok firma bulunmaktadır. Bunlar arasından seçim yaparken en uygun ve kaliteli olan yemleri tercih etmek gerekir.
Büyükbaş Besi Yemi Fiyatları 2023 Listesi
Fiyat araştırmasına başlamadan önce hangi yem türünün hangi dönemde kullanıldığı iyi öğrenilmeli ve hayvanın durumuna uygun yem satın alınmalıdır. Büyükbaş hayvan yemi fiyatları alınacak yem türüne göre değişecektir. Aşağıda tüm yem fabrikalarının ve markaların ürettiği yem fiyatları listelenmiştir.
Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2023 (Besi ve Süt)
Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir.
Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2023 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2023 yılında aşağıdaki gibidir:
- Buzağı başlangıç yemi pelet 1 Kilosu 5,29 TL Çuval fiyatı 243 TL
- Buzağı büyütme yemi pelet 1 Kilosu 5,13 TL Çuval fiyatı 256,50 TL
- Sığır süt yemi standart pelet %13,62 artışla 4.612 TL Çuval fiyatı 230,61 TL
- Sığır süt yemi 18- pelet 1 Kilosu 5,32 TL Çuval fiyatı 266,00 TL
- Sığır süt yem 18-toz %14,97 1 Kilosu 5,10 TL Çuval fiyatı 255,00 TL
- Sığır süt yemi 19-toz %14,57 artışla 4,843 TL Çuval fiyatı 242,17 TL
- Sığır süt yemi enerji 19 pelet %14,57 artışla 4,866 TL Çuval fiyatı 243,29 TL
- Sığır süt yemi 20- pelet/ granül Çuval fiyatı 259,00 TL
- Sığır süt yemi 21 pelet %14,29 artışla 4,948 TL Çuval fiyatı 247,41 TL
- Sığır süt yemi 1E- Mix pelet- 1 Kilosu 5,85 TL Çuval fiyatı 292,50 TL
- Sığır süt yemi Ekstra -pelet %11,77 artışla 5,756 TL Çuval fiyatı 287,79 TL
- Düve yemi -pelet %12,28 artışla 4,646 TL Çuval fiyatı 232,28 TL
- Kuru dönem yemi pelet %12,20 artışla 4,672 TL Çuval fiyatı 233,60 TL
- Sığır besi yemi standart pelet %12,90 artışla 4,465 TL Çuval fiyatı 223,27 TL
- Sığır besi yemi standart toz %12,76 artışla 4,505 TL Çuval fiyatı 225,26 TL
- Sığır besi yemi geliştirme pelet 1 Kilosu 4,86 TL Çuval fiyatı 243,00 TL
- Sığır besi yemi geliştirme toz 1 Kilosu 4,79 TL Çuval fiyatı 239,50 TL
- Sığır besi yemi bitirme pelet 1 Kilosu 4,94 TL Çuval fiyatı 247,00 TL
- Sığır besi yemi bitirme toz %12,52 artışla 4,573 TL Çuval fiyatı 228,63 TL
- Sığır besi yemi tahıl/mix- pelet-granül %12,78 artışla 4,852 TL Çuval fiyatı 242,58 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır. Ürünler aşağıdaki gibidir;
- Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.
- Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.
- Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.
- Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.
- Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.
- Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.
- Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ayrıca süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi almak için Tarım Kredi’nin internet sayfasını ziyaret ediniz.
Ayrıca Tarfin uygulamasını indirerek yem fiyatlarını inceleyerek, peşin ya da vadeli alımı yapabilirsiniz.
Özlem 2023 Yılı Yem Fiyatları
Firma 1980’den beri üretim yapmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığı yemlerinde üretim yapan firmanın fiyat listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Fiyatları 2023 aşağıdaki gibidir:
|Özlem Yem Türü
|Özlem Yem Fiyatı
|Özlem Buzağı Başlangıç
|315,00₺ / 50Kg
|Standart P12 Besi Yemi
|315,00₺ / 50Kg
|Ekstra Besi Yemi
|369,00₺ / 50Kg
|Lale Süt Yemi
|325,00₺ / 50Kg
|Düve ve Buzağı Yemi
|301,00₺ / 50Kg
|Konsantre Süt Yemi
|263,00₺ / 40Kg
|Konsantre Besi Yemi
|370,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Süt Yemi
|345,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Ekstra Yemi
|354,00₺ / 50Kg
Malkara Yem Fiyatları Güncel Listesi
1973 yılından beri büyükbaş hayvan yemi üretimi ve ithali yapan Malkara Kar Yem, 60.000 metrekarelik arsa üzerine kurulu fabrikasında hizmet vermeye kesintisiz devam etmektedir.
Tekirdağ’ da faaliyet gösteren yem fabrikası, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı sektöründe yem üretim yapmaktadır. Büyükbaş hayvanlarınız için güvenilir ve sağlıklı yemler üreten Malkara Kar Yem Fiyat Listesi şu şekildedir
|SÜT YEMLERİ
|ÇEŞİT
|Malkara Kar Yem Fiyatı
|16 Pr. Süt Yemi
|KARSÜT 16
|145 TL
|18 Pr. Süt Yemi
|KARSÜT 18
|164 TL
|19.Pr. Süt Yemi
|KARSÜT 19
|174 TL
|19 Pr. Süt Yemi (Denge)
|KARSÜT 19
|180 TL
|20 Pr. Süt Yemi
|KARSÜT 20
|182 TL
|Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX
|DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN
|MAXİMİX
|224 TL
|Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ
|Buzağı 0-4 AY YEMİ
|KAR BUZAĞI
|174 TL
|DÜVE VE KURU DÖNEM YEMİ
|Düve-Kurudönem
|KAR KURU-DÜVE
|164 TL
|SIĞIR BÜYÜK BAŞ BESİ YEMLERİ
|EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ
|KARBESİ EKO
|152 TL
|Besi 4 – 8 ay besi
|KARBESİ BAŞLANGIÇ
|155 TL
|Besi Bitiş 8 aydan sonra
|KARBESİ BİTİŞ
|165 TL
|SÜT VE BESİ KONSANTRE YEMLER
|Konsantre 1/1 Yem-Yarma
|BESİ KONSANTRESİ 1/1
|162 TL
|Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL
|SÜT KONSANTRESİ 2/1
|172 TL
|Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA
|SÜT KONSANTRESİ 1/1
|182 TL
|Malkara Kar Yem Türü
|Malkara Kar Yem Fiyatı
|Armoni Süt Yemi
|325,00₺ / 50Kg
|Denge Süt Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|16 Protein Süt Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Promiks Süt Yemi
|318,00₺ / 50Kg
|Doruk Süt Yemi
|326,00₺ / 50Kg
|Toro Başlangıç Besi Yemi
|313,00₺ / 50Kg
|Toro Bitiş Besi Yemi
|327,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|410,00₺ / 50Kg
|Besi Konsantresi Yemi
|258,00₺ / 40Kg
Tariş Konya Birinci Küçükbaş Yem Fiyatları 2023
1959 yılından beri Kurumsal kimliği ile ön plana çıkarak; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretip pazarlayan Tariş Konya, Buzağı ve Sığırlarınız için en kaliteli ve besleyici yemleri sunmaktadır. 2023 yılı itibariyle geçerli olan Tariş Konya Yem Fiyatları ise şu şekilde sıralanabilir:
|Tariş Konya Yem Türü
|Tariş Konya Yem Fiyatı
|Buzağı Başlangıç Yemi
|301,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|306,00₺ / 50Kg
|18 Sığır Süt Yemi
|350,00₺ / 50Kg
|19 Sığır Süt Yemi
|360,00₺ / 50Kg
|20 Sığır Süt Yemi
|364,00₺ / 50Kg
|21 Sığır Süt Yemi
|375,00₺ / 50Kg
|22 Sığır Süt Yemi
|382,00₺ / 50Kg
|Sığır Besi Yemi
|318,00₺ / 50Kg
|Sığır Besi Bitirme Yemi
|319,00₺ / 50Kg
Büyükbaş Süt, besi, küçükbaş, kanatlı, koyun, keçi yem fiyatları ve çeşitleri;
Torku Yem Fiyat Listesi 2023
Torku yem, büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere uygun fiyatlar ile kaliteli ürünler sunmaktadır. Genel olarak 50 KG çuval halinde satışa sunulan Torku Yem Fiyatları aşağıdaki gibidir;
|Torku Yem Türü
|Torku Yem Fiyatı
|18. Süt Yemi
|313,00₺ / 50Kg
|19. Süt Yemi
|323,00₺ / 50Kg
|20. Süt Yemi
|331,00₺ / 50Kg
|Besi Bitiş Yemi
|309,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|309,00₺ / 50Kg
|Yüksek Verim Süt Yemi
|249,00₺ / 40Kg
|Doğum Besi Yemi
|368,00₺ / 50Kg
|1/1 Yarma Yem
|214,00₺ / 50Kg
|16. Besi Yemi
|205,00₺ / 50Kg
Abalıoğlu Yem Fiyat Listesi 2023
Abalıoğlu bir diğer adı ile abalım yem fiyatları besi, buzağı küçükbaş olarak çeşitlerini satın alabilirsiniz. İnternet satış fiyatları ortalama olarak verilmiştir.
- 20 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 408 TL
- 5 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 102,80 TL
- 10 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 10 Kg 204 TL
- Abalıoğlu yumurta yemi 25 KG 239 TL
Abalıoğlu Besi yemi çeşitleri:
- Efekt besi başlangıç
- Yiğit besi
- Pehlivan besi geliştirme
- Grand besi bitirme
- Arpamix bes
- Besimix müsli besi
Buzağı yemleri Abalığolu:
- İlke buzağı başlangıç yemi
- Güçlü buzağı büyütme yemi
- Müsli buzağı yemi
Küçükbaş yemleri; Yeni doğan kuzuların 1. gününden 45. gününe kadarki beslenmesinde kullanılır.
İpek Yem Büyükbaş Hayvan Yem 2023 Yılı Fiyat Listesi
Gold Süt Yemlerinden, Pehlivan Besi yemlerine kadar geniş yelpazede büyükbaş hayvan yemleri üretimi ve ticareti yapan İpek Yem, laboratuvar analizleri sonuçlarını hayvancılıkla uğraşan müşterilerine sunarak yemlerindeki kaliteyi onlara gösteriyor.
Hayvanlarınız için sağlıklı bir gelişim istiyorsanız tercih edebileceğiniz İpek Yem Fiyatları şöyledir:
|İpek Yem Türü
|İpek Yem Fiyatı
|Toro Besi Yemi
|319,00₺ / 50Kg
|Perfect Süt Yemi
|237,00₺ / 40Kg
|Promax Süt Yemi
|127,00₺ / 25Kg
|Düve Yemi
|304,00₺ / 50Kg
|Klasik Besi Yemi
|303,00₺ / 50Kg
|Akif Besi Yemi
|247,00₺ / 25Kg
|Export Süt Yemi
|343,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|316,00₺ / 50Kg
|Gold Süt Yemi
|316,00₺ / 50Kg
- Ipek Koyun Süt Yemi 50KG 143 TL
- İpek Değirmen Arpa Ezmesi Büyükbaş Küçükbaş Besi Hayvan Yemi 10 KG 59,90 TL
- İpek Değirmen Arpa Ezmesi Büyükbaş Küçükbaş Besi Hayvan Yemi 10 KG 49,90 TL
Pro Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2023
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi olarak 3 farklı yem türü üreten ve satan Proyem, büyükbaş hayvan yemleri konusunda uzun yıllar hizmet veriyor.
Proyem hayvan yemi fiyatları 2023 listesi;
|Proyem Yem Türü
|Proyem Yem Fiyatı
|Buzağı Başlangıç Yemi
|
316,99₺ / 40Kg
|Besi Bitirme Yemi
|316,99₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi pelet
|533,90 ₺ / 50Kg
|Tosun Besi Yemi
|299,99₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|553,90₺ / 50Kg
|Enerji 19 Protein Yemi
|309,99₺ / 50Kg
|Besi Toz Yemi
|309,99₺ / 50Kg
|Pro 41 Protein Yemi
|319,99₺ / 50Kg
|Süper Tosun Besi Yemi
|299,99₺ / 50Kg
- PROYEM Düve Yemi Pelet 50 Kg 289,99 TL
- PROYEM Tane Besi Toz Yemi 2750 Kalori 50 kg 309,99 TL
- PROYEM TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ 50 KG PELET 309,99 TL
- PROYEM KOYUN SÜT YEMİ 50 KG pelet 299,99 TL
- PROYEM BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 40 KG PELET 316,99 TL
- PROYEM Besi Bitirme Yemi 2900 Kalori 50 Kg Pelet 299,99 TL
- PROYEM Kuzu Başlat Yemi 50 Kg Pelet 314,99 TL
- PROYEM Kuzu Büyütme Yemi 50 kg Pelet 311,99 TL
- PROYEM TOKLU YEMİ 50 KG pelet 311,99 TL
- PROYEM 50 Kg Pro41 21 Protein Sığır Süt Yemi Pelet 50 Kg 300,19 TL
- PROYEM Enerji 19 Protein Süt Yemi 50 kg Pelet 309,99 TL
- PROYEM Kanıt Süt Yemi 50 Kg Pelet 319,99 TL
Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir. Satın alacağınız merkeze göre değişiklik gösterebilir.
CP Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2023
Hem büyükbaş hem de küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik yem üreten bir firma olan CP marketlerde işlenmiş ürünleriyle de yer almaktadır. Firmanın yıllık yaklaşık yem üretimi yirmi yedi milyon olarak ifade edilir.
Toplam Pazar payı %7 olan firma ilk fabrikasını 1986 yılında kurmuştur. Ülke çapında 6 tane yem fabrikası olan CP hayvan bakımı ve beslenmesi konusunda yetiştiricilere destek olmaktadır.
|düve yemi
|kuzu büyütme yemi
|kuzu besi yemi
|buzağı başlangıç yemi
|buzağı büyütme yemi
|18 protein süt yemi
|besi geliştirme yemi
|21 protein süt yemi
|toz süt yemi
|yumurta yemi
|standart besi yemi
|besi bitirme yemi
Bunlar içerisinde en uygun fiyatlı yem türü standart besi yemi olup bunu besi bitirme yemi fiyatları takip etmektedir. En yüksek fiyat aralığı ise yumurta yemine aittir.
Daha çok kanatlı sektöründe tanıdığınız marka, küçükbaş ve büyükbaş yem üreticiliği de yapmaktadır. CP Yem fiyat Listesi 2023 tablosundan güncel yem ücretlerini inceleyebilirsiniz.
|CP Küçükbaş Yem Fiyatları
|TL
|CP YEM 5621 KUZU BÜYÜTME YEMİ PELET 50 KG
|444,50 TL
|CP KUZU büyütme YEMİ 5621 50 KG
|177 TL
|CPYEM 1 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Palet Yem Besi Pelet
|19,90 TL
|CPYEM 5 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Kuzu Palet
|55 TL
|CPYEM 20 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Palet
|189,90 TL
|CP BÜYÜKBAŞ YEM FİYATLARI
|TL
|CP Buzağı Başlangıç Yemi 50 kg 5701
|369,99 TL
|CP YEM SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ PELET 50 KG 5821
|299,99 TL
|C.P. Yem 50 kg Sığır Besi Geliştirme
|299,99 TL
|CP YEM Sığır Süt Yemi 50 Kg
|319,99 TL
|CP Buzağı Başlangıç Yemi 50 kg 5701
|369,99 TL
|CP Buzağı Büyütme Yemi 50 Kg
|319,99 TL
|CP Süt yemi toz
|375 TL
|CP Düve Yemi 50 kg
|553,99
- CP YEM SIĞIR SÜT YEMİ ULUSLARARASI 21 50 KG 369,99 TL
- CPYEM Cp Yem Sığır Süt Yemi Uluslararası 18 50 Kg CP YEM SIĞIR SÜT 319,99 TL
Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir.
Özevren Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2023
1994 yılından beri Trakya’ da faaliyet gösteren firma büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üreticiliği yapmaktadır. Süt yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi, kuzu yemi düve yemi, at yemi ve tavuk yemi gibi yem çeşitleri ile halen faaliyet göstermeye devam etmektedir. Yemler, yapılan laboratuvar çalışmaları neticesinde hazırlanmaktadır. Yemlerin içinde protein, selüloz, enerji ve yağ bulunmaktadır. Büyükbaş yem fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
büyükbaş hayvan yemi ve vitaminleri konusunda AR-GE çalışmalarını tamamlamıştır. Büyükbaş hayvanlarınız için rahatlıkla tercih edebileceğiniz Özevren Yem Fiyatları 2023’i şu şekilde sıralayabiliriz:
|Özevren Yem Türü
|Özevren Yem Fiyatı
|22 T 16 Buzağı Besi Yemi
|316,00₺ / 50Kg
|22 T 20(Lider) Buzağı Besi Yemi
|328,00₺ / 50Kg
|Klasik Besi Yemi
|315,00₺ / 50Kg
|Total Besi Yemi
|335,00₺ / 25Kg
|Standart Besi Yemi
|304,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Gebe Yemi
|310,00₺ / 50Kg
|Klasik Süt Yemi
|337,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Normal Yem
|315,00₺ / 50Kg
|22 T 12 Düve Yemi
|345,00₺ / 50Kg
Hayvancılık Birliği Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2023
Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Hayvan yemi fiyatları hayvancılık birliklerinde ilan edilen yem fiyatlarının listesi aşağıdaki gibidir;
- 16 protein sığır süt yemi: 553,90 TL (50 kg)
- 18 protein sığır süt yemi: 553,90 TL (50 kg)
- 19 protein sığır süt yemi: 533,90 TL (50 kg)
Trakyabirlik Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2023
Tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalara imza atan Trakyabirlik, büyükbaş hayvan yem üretimi konusunda da oldukça başarılı ve çiftçinin yanında hareket ediyor. Uygun fiyatlı ve besleyici yemleri ile hayvanlarınıza canlı ağırlık katan Trakyabirlik Yem Fiyatları Listesi 2023 şu şekilde açıklandı:
|Trakyabirlik Yem Türü
|Trakyabirlik Yem Fiyatı
|Buzağı Bitirme Yemi
|302,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|307,00₺ / 50Kg
|Buzağı Gelişimi Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Tahıl Destek Süt Yemi
|330,00₺ / 50Kg
|Buzağı Besi Yemi
|316,00₺ / 25Kg
|Buzağı Süt Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Düve Süt Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Yemi
|332,00₺ / 50Kg
|Düve Besi Yemi
|336,00₺ / 50Kg
Konya Şeker Yem Fiyat Listesi 2023
Kurumsal şirket ve çiftçi portalı hizmeti ile üretimlerine hız kesmeden devam eden Konya Şeker Yem, 350Bin Tonluk kapasitesi ile her gün besleyici 1.000 Ton yem üretmektedir. Büyükbaş hayvanlarınızın canlı ağırlıklarına katkı sağlayan ve gelişimlerini hızlandıran Konya Şeker Yem Fiyatları 2023 şu şekildedir:
|Konya Şeker Yem Türü
|Konya Şeker Yem Fiyatı
|Buzağı Besi Yemi
|321,00₺ / 50Kg
|Buzağı Süt Yemi
|323,00₺ / 40Kg
|Düve Besi Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|Buzağı Geliştirme Besi Yemi
|339,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|332,00₺ / 50Kg
|14.400 Süt Yemi
|384,00₺ / 25Kg
|11.200 Master Süt Yemi
|361,00₺ / 50Kg
|Konsantre Besi Yemi
|349,00₺ / 50Kg
|Konsantre Süt Yemi
|354,00₺ / 50Kg
Ofis Yem Fiyat Listesi 2023
Modern işletme tesislerinde büyükbaş hayvanlar için yem üretimi yapan Ofis Yem, 2023 yılında da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ankara, Sakarya, Kars ve Manisa’da bulunan fabrikalarıyla üretim kapasitesinde üst sıralarda seyreden Ofis Yem Fiyat Listesi 2023 aşağıdaki gibidir:
|Ofis Yem Yem Fiyatı
|Ofis Yem Yem Fiyatı
|Buzağı Başlangıç Yemi
|305,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|307,00₺ / 50Kg
|Power Besi Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|Total Besi Yemi
|334,00₺ / 40Kg
|Klasik Besi Yemi
|343,00₺ / 50Kg
|Oskar Süt Yemi
|311,00₺ / 50Kg
|Master Süt Yemi
|307,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Yemi
|366,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|313,00₺ / 50Kg
Bayramoğlu Yem Fiyat Listesi 2023
800 Bin Ton üretim kapasitesiyle büyükbaş hayvan yemleri üretimi konusunda 35 yıldır hizmet veren Bayramoğlu Yem, büyükbaş hayvanlarınız için sağlıklı ve beleyici yem üretmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvanlarınız için kaliteli yem arıyorsanız, Bayramoğlu Yemleri’ni tercih edebilir, tablomuzdan Bayramoğlu Yem Fiyatları Listesi’ne bakabilirsiniz
|Bayramoğlu Yem Türü
|Bayramoğlu Yem Fiyatı
|Standart Sığır Yemi
|324,00₺ / 40Kg
|Başlangıç Besi Yemi
|326,00₺ / 50Kg
|Geliştirme Besi Yemi
|326,00₺ / 50Kg
|Bitirme Besi Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Konsantre Besi Yemi
|339,00₺ / 50Kg
|Sığır Süt Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|Buzağı Standart Yem
|302,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Klasik Besi Yemi
|303,00₺ / 50Kg
Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2023
Besi Sığırı ve Süt Sığırına özel olarak ürettiği yemlerle, A vitamini değeri oldukça yüksek hammaddeleri karışım haline getirerek elde ettiği yeni büyükbaş hayvan yemlerini sizlerle buluşturan Ankara Çubuk Yem, 0312 837 1734 numaralı hat üzerinden 7/24 destek vermektedir. Hayvanlarınızın sağlığı ve gelişimi için tercih edebileceğiniz Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2023 aşağıdaki gibidir:
|Ankara Çubuk Yem Türü
|Ankara Çubuk Yem Fiyatı
|Sığır Besi Yemi(301)
|314,00₺ / 50Kg
|Yüksek Verimli Besi(303)
|369,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem ve Düve Yemi
|320,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|310,00₺ / 50Kg
|Buzağı Bitirme Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|311,00₺ / 40Kg
|Özel Besi Pelet
|186,00₺ / 25Kg
|Besi Konsantre
|344,00₺ / 50Kg
|Ekstra Süt Yemi
|304,00₺ / 50Kg
Akgüller Yem Fiyatları
Saatte 10.000 Ton yem üretimi kapasitesiyle 1997 yılından beri hizmet veren Akgüller Yem, sadece büyükbaş hayvanlarınız için değil; kanatlı ve küçükbaş hayvanlarınız için de yem üretmektedir. Besin değerleri yüksek, vitamin değerleri dengeli olan Akgüller Yem Fiyatları 2023 aşağıdaki gibidir:
|Akgüller Yem Türü
|Akgüller Yem Fiyatı
|Turkuaz Süt Yemi
|317,90₺ / 50Kg
|Ala Süt Yemi
|309,90₺ / 50Kg
|Menekşe Süt Yemi
|349,90₺ / 50Kg
|Orkide 20 Besi Yemi
|333,90₺ / 50Kg
|Kardelen Besi Yemi
|394,90₺ / 50Kg
|Kardelen Süt Yemi
|378,90₺ / 40Kg
|Gold Süt Yemi
|322,90₺ / 50Kg
|Lila Süt Yemi
|316,90₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|343,90₺ / 50Kg
Beşyem Yem Fiyat Listesi 2023
Süt Yemi, Elit Grup, Elit Grup Besi gibi kaliteli ve sağlıklı büyükbaş hayvan yemi üreten Beşyem, küçükbaş ve kanatlı yemleri de üretmektedir. Çiftçinin ve büyükbaş hayvan yetiştiricisini her zaman besleyici yemlerle buluşturan Beşyem Yem Fiyat Listesi 2023 şu şekildedir:
|Beşyem Yem Yem Türü
|Beşyem Yem Yem Fiyatı
|Gül Süt Yemi
|205,00₺ / 25Kg
|Firuze Süt Yemi
|305,00₺ / 50Kg
|Yasemin Besi Yemi
|305,00₺ / 50Kg
|Lale Süt Yemi
|308,00₺ / 50Kg
|Klasik Besi Yemi
|308,00₺ / 50Kg
|Karanfil Besi Yemi
|313,00₺ / 50Kg
|Buzağı Yemi
|307,00₺ / 50Kg
|Buzağı Geliştirme Yemi
|310,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|313,00₺ / 50Kg
Çamlı Yem Fiyatları
Denizbank müşterilerine özel, ürünlerini 5 ay vadeli ve vade farksız sunan Çamlı Yem, süt ve besi hayvancılığı için en sağlıklı yemleri üretme konusunda lider konumdadır. Damızlık ve süt hayvanları hususundaki hassasiyeti de dikkate alındığında, hayvanlarınızın canlı ağırlığı için de önemli bir yer turan Çamlı Yem Fiyatları şunlardır:
|Çamlı Yem Türü
|Çamlı Yem Fiyatı
|Ege Buzağı Büyütme
|345,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|327,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|333,00₺ / 40Kg
|Kuru Dönem Yemi
|302,00₺ / 40Kg
|Süt 21 Yemi
|316,00₺ / 50Kg
|Süt 20 Yemi
|321,00₺ / 50Kg
|Süt 18×65 Yemi
|397,90₺ / 50Kg
|Laktasyon Süt Yemi
|341,00₺ / 50Kg
|Besmix Besi Yemi(Yeni)
|301,00₺ / 50Kg
Esyem Yem Fiyat Listesi
Büyükbaş hayvan yemlerinden, güvercin yemlerine kadar birçok yem çeşidi üretme kapasitesi olan Esyem; protein, mineral ve vitamin yönünden oldukça zengin büyükbaş hayvan yemlerini hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere sunuyor. Büyükbaş hayvanlarınız için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Esyem Yem Fiyatları aşağıdaki gibidir:
|Esyem Yem Türü
|Esyem Yem Fiyatı
|Buzağı Başlangıç Yemi
|308,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Buağı Büyütme Yemi
|204,00₺ / 40Kg
|Kuru Dönem Yemi
|311,00₺ / 50Kg
|Süt Yemi 18-5000
|321,00₺ / 50Kg
|Süt Yemi 12-2600
|219,00₺ / 40Kg
|Besi Yemi 14-2000
|317,00₺ / 50Kg
|Besi Bitirme Yemi
|334,00₺ / 50Kg
|Tahıl Destek Besi Yemi
|367,00₺ / 50Kg
Royal Yem Fabrikası Fiyatları 2023
Müşteri memnuniyetini gözeterek ürettiği büyükbaş hayvan yemleri ile adından sıkça bahsettiren Royal Yem, 2023 yılında da uygun fiyatlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Özel yem üretimlerinin de yer aldığı Royal Yem Fabrikası Fiyatları şu şekildedir:
|Royal Yem Türü
|Royal Yem Fiyatı
|Royal 19 Protein Yemi
|301,00₺ / 50Kg
|Royal Besi Bitirme Yemi
|317,00₺ / 50Kg
|Royal Buzağı Başlangıç Yemi
|309,00₺ / 50Kg
|Royal 21 Protein Yemi
|138,00₺ / 25Kg
|Royal Çiftlik Süt Yemi
|149,00₺ / 25Kg
|Royal Buzağı Besi Yemi
|302,00₺ / 50Kg
|Royal Buzağı Gelişim Yemi
|309,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Yemi
|304,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|221,00₺ / 40Kg
En İyi Besi Yemi Hangisi?
Araştırmalarımızın sonucunda çoğu yem alıcıları CP2yi tercih etmektedir. Fakat bu tamamen şahısa ait bir fikirdir. Besi yemi alırken tercih edeceğiniz ürüne ve markaya göre bu farklılık gösterir.
1 Çuval Yem Kaç TL?
1 çuval yem fiyatı yemin kilogramına göre farklılık göstermektedir. 50 kg bir çuval yem 240-250 tl arasında, 25 Kg 1 çuval yem 120 TL ile 150 TL arasında değişir. Bu alacağınız markaya ve alacağınız Kg göre değişmektedir.
Küçükbaş Yem Çeşitleri
Büyükbaş yem fiyatları için olduğu gibi küçükbaş yemleri de kendi içerisinde çeşitlere ayrılmakta ve fiyatlandırma yem türüne göre farklılık göstermektedir. Buna göre küçükbaş yem türleri arasında;
Kuzu besi yemi
Toklu besi yemi
Koyun süt yemi
Keçi süt yemi gibi yemler bulunur.
Bunlar içerisinde en uygun fiyat aralığı toz koyun süt yemi fiyatları için verilmektedir.
Besi Yemi Özellikleri Nelerdir?
İştah açıcı ve lezzetlidir.
Homojen bir dağılım elde edilebilir.
Hayvan ağırlığında artış ve hızlı büyüme sağlanır.
Ekstra bir katkı maddesi ve destekleyici gerektirmez.
Kaba yemlere dahil edildiğinde kolaylıkla karıştırılabilir.
Gerekli vitamin, protein ve mineralleri sağlamaktadır.
Hayvanların dengeli bir şekilde kilo almalarına yardımcı olur.
Besi Yemi Kullanımı Nasıldır?
Bir anda değil yavaş yavaş verilerek aşılanma sağlanmalıdır.
Verilen toplam yem miktarının %60-%70’i besi yemi olmaktadır.
Her 100 kilogram hayvan ağırlığına 2 kilogram yem olacak şekilde verilmesi önerilir.
Kaba yemler ile karıştırıldığında daha sağlıklı bir besi programı ortaya çıkacaktır.
Süt Yemi Nedir?
Süt sığırları için kullanılan karma yemlere süt yemi adı verilmektedir. Besi yeminde olduğu gibi hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına özen gösterilmelidir.
Süt Yemi Kullanımı Nasıldır?
Hayvanlara verilecek olan suların kolayca ulaşılır olması gerekmektedir.
Verim elde edebilecek hayvanların beslenmesi gerekmektedir.
Verimsiz hayvanlarla zaman harcanmamalıdır.
Çünkü mevcut işletmenizde en önemli maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır.
2,5 Litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kilogram olacaktır.
Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik şartlara uyması gerekmektedir.
Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır.
Hayvanların uygun bakım şartlarına sahip olması gerekmektedir.
Süt sığırlarına verilecek yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır.
Örneğin %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir.
İlk 1 haftada eski ve yeni yemler karıştırılmalıdır.
Yine belirtmek gerekir ki verim alabilmek için her dönemde karma yem verilmelidir
Sığır Süt Yemi ve Tahıl Mix Nedir?
Sığır süt yemi ise besi hayvanlarında doğumdan sonra ve anneden ayrılacağı döneme kadar verilen yem türüdür. Tarım kredi kooperatifi büyükbaş yem türleri arasında yer alan sığır yemi tahıl mix besi döneminde bulunan tosun ve danaların beslenmesi amacıyla hazırlanmış tahıl karışımıdır. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan kişiler ellerinde yer alan mısır, kırılmış arpa gibi tahılları karıştırarak bu yemi elde ederler. Yemden hayvana ne kadar verileceği ağırlığa göre değişmektedir.
Sığır Süt Yemi ve Tahıl Mix. Ne Kadardır?
Tamamlayıcı ve sindirimi kolay olan bu yem sağılan süt ineklerinin beslenmesinde son derece etkili olan ve hayvanlarda yaşanan döl problemlerini minimum seviyeye indiren sığır süt yemi fiyatları 50kg tozlar için 70 ile 75 TL, paletler için ise 80 ile 85 TL arasında değişmektedir.
Büyükbaş Hayvana Hangi Yem Ne Zaman Verilmelidir?
Sağlıklı ve canlı ağırlık bakımından gelişmiş büyükbaş hayvanlarınız için yem çeşitleri ve ne zaman kullanılması gerektiği şöyledir:
Sığır Besi Yemi: İskelet olarak gelişimini tamamlayan ancak canlı ağırlığı bakımından yeteri kadar gelişmemiş sığırların bütün besi dönemi boyunca kullanması gerekir.
Sığır Besi Başlatma Yemi: İskelet gelişimi sonlanmış ancak canlı ağırlığı tam oturmamış büyükbaşlar için kullanılmalıdır.
Sığır Besi Büyütme Yemi: İskelet olarak gelişimi tamamlanmış ve yaklaşık 5 ay sonra kesime uygun hale gelecek büyükbaş hayvanların tüketmesi gereken bir yemdir.
Sığır Besi Sonu Yemi: Sığır Besi Büyütme ve Sığır Besi Başlatma yemleri ile gelişimini tamamlamış, 1 ay sonra kesime uygun hale gelecek büyükbaş hayvanlar için kullanılmalıdır.
Sığır Sütü Yemi: Düşük veya orta verimli süt veren büyükbaş hayvanlara verilmesi gereken bir yemdir.
Buzağı Başlatma Yemi: Yeni doğan yavruların dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için 5 günlükten 60 günlüğe kadar olan süre boyunca verilmesi gereken yemdir.
Buzağı Büyütme Yemi: 2-3 aylık buzağılar için 6 aylık olana kadar kullanılması gereken yemdir.
NOT : FİRMALAR FİYATLARINI SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLEMEKTEDİR. SAYFAMIZDA VERİLEN FİYATLAR FİRMALARIN GERÇEKTE SATIŞ FİYATLARINI BAĞLAMAMAKTADIR. BURDA BELİRTİLEN BİLGİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇ BİR BAĞLAYICILIĞI YOKTUR. EN DOĞRU FİYAT BİLGİSİNİ FİRMANIN KESİ İLE İLETİŞİME GEREK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.