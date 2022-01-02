Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi, Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları, küçükbaş yemleri, yem katkıları, kanatlı grubu yemleri fiyat listesi Köye dönüş projesi kapsamında köye yerleşmeyi planlıyor iseniz 2 yıl geri ödemesiz hayvan kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının tüm güncel yem liste fiyatlarını görebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2022 (GÜNCEL)

Bilinçli hayvancılık yapılması adına dikkat edilmesi gereken teknik konular vardır. Bu konulardan bir tanesi de hayvanların beslenmesidir. Yem seçilirken hayvanların besiye mi alınacağını yoksa süt elde etmek amacı ile mi bakılacağına dikkat etmek gerekiyor. Büyükbaş yemi satan bir çok firma bulunuyor. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’ nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının fiyat listesine ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Besi Yemi

Kasaplık sektöründe kullanılacak olan sığırların yerleşmesi amacı ile verilen yemleri anlatmaktadır . Hayvanlara verilecek olan otların taze değil, soldurularak verilmesi şartı aranmaktadır. Genç hayvanların besiye alınması daha mantıklı olmaktadır. Besiye almak için en ideal süre, sütten kesim sonrası olan dönemdir. Hayvanların besicilik için kullanılabilmeleri için et tutma özellikleri ve vücut yapıları gelişmiş olmalıdır. Hayvanlar için yapılacak olan ahırların ideal şartlarda olması gerekmektedir. 50 kilo fiyatına oranlanacak yem miktarı 1 kilogramdır. Yani canlı hayvan ağırlığı 100 kg olan bir hayvana günde 2 kilogram yem karması verilmelidir. Alınacak yemlerde fiyattan ziyade kaliteye dikkat edilmelidir. Verim elde edilebilmesi adına kaliteli yemler tercih edilebilmelidir. Hayvanlara her dönemde kar yem verilmeli ve yem kaplarının hijyenik olmasına özen gösterilmelidir. Yemler besin değerleri bakımından yüksek kapasiteye sahip olmalıdır. Yeni ve 1 haftalık yemler karma olarak hayvanlara verilebilir. Hayvanlara ihtiyaç duyacakları oranda su verilmesi de bu anlamda önemlidir. Maliyetlerin azaltılması için kaba yem de verilebilir. Bu aşamalardan sonra hayvan gelişimleri düzenli olarak incelenmelidir. Gelişimleri yavaş olan hayvanlar için yeni taktikler uygulanmalıdır.

Süt Yemi

Süt sığırları için kullanılan karma yemlere süt yemi adı verilmektedir. Besi yeminde olduğu gibi hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına özen gösterilmelidir. Hayvanlara verilecek olan suların kolayca ulaşılır olması gerekmektedir. Verim elde edebilecek hayvanların beslenmesi gerekmektedir. Verimsiz hayvanlarla zaman harcanmamalıdır. Çünkü mevcut işletmenizde en önemli maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır. 2, 5 litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kilogram olacaktır. Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik şartlara uyması gerekmektedir. Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır. Hayvanların uygun bakım şartlarına sahip olması gerekmektedir. Süt sığırlarına verilecek yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır. Örneğin %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir. İlk 1 haftada eski ve yeni yemler karıştırılmalıdır. Yine belirtmek gerekir ki verim alabilmek için her dönemde karma yem verilmelidir.

Tarım Kredi Yem

Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır.

Ürünler aşağıdaki gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir.Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.

Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.

Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.

2022 yılı Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları’nı sizlere listeledik. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının tüm güncel yem liste fiyatlarını görebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Büyükbaş hayvan yemi fiyatları 2022 yılı için en güncel listesi ile açıklanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer firmalar büyükbaş yem üretimi konusunda hizmet vermekte olup büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek yemlerin fiyatları sıklıkla araştırılmaktadır. İçeriğimizde Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi 2022, en ucuz CP, Torku, Pro Yem, Abalıoğlu yem fiyat listesi en iyi besi yemi hangisi, 1 çuval yem kaç TL, Tarım kredi besi yem fiyat listesi 2022 hakkında tüm güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

Yem fiyatları 2022 Yılı Zamlı Fiyatlar Güncel Liste

Yem fiyatlarına ve gübre fiyatlarına Aralık ayında zam geldi.

ABD doları 17,74 TL, Euro ise 19,90’ler düzeyine çıktı. Kurlarda yukarı yönlü bu aşırı oynaklık yem fiyatlarının da sürekli artmasına neden oluyor.

EN DÜŞÜK VASIFLI SÜT YEMİ 270, BESİ YEMİ İSE 260 TL OLDU

Yem fabrikaları, bugünden geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler.

Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 20 ile 25 lira zam yapıldı. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 240 ile 250 TL, besi yemleri de ortalama 230 ile 240 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil.

Navlun ve bayi karı ile birlikte en düşük vasıflı süt yemi ortalama 270 ile 280 TL, yine en düşük vasıflı besi yemleri de 260 ile 270 TL oldu.

Yem fiyatlarına gelen zam sonrasında, besi yemlerine 20-25 TL/çuval da zam geldi. Aralık ayı itibariyle son 12 aylık zam oranı yüzde 80’i geçti.

Büyükbaş Yem Fiyatlarını Kim Belirler? Büyükbaş yemleri kendi içerisinde süt yemi ve besi yemi olarak ikiye ayrılmakta olup fiyatlar da buna göre farklılık gösterir. Büyükbaş yem fiyatları ile ilgili gerekli destek Tarım Kredi Kooperatifi tarafından sağlanmakta olup bu imkandan yararlanmak için il ve ilçe müdürlüklerinde yer alan Tarım Kredi Müdürlükleri’ne müracaat etmek gerekir.

Tarım kredi kooperatifi ile özel yem firması fiyat politikası değişkenlik gösterebilir.

Tarım Kredi haricinde yem üretimi ve satışı yapan birçok firma bulunmaktadır. Bunlar arasından seçim yaparken en uygun ve kaliteli olan yemleri tercih etmek gerekir.

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi 2022

Fiyat araştırmasına başlamadan önce hangi yem türünün hangi dönemde kullanıldığı iyi öğrenilmeli ve hayvanın durumuna uygun yem satın alınmalıdır. Büyükbaş hayvan yemi fiyatları alınacak yem türüne göre değişecektir. Aşağıda tüm yem fabrikalarının ve markaların ürettiği yem fiyatları listelenmiştir.

Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2022 (Besi ve Süt)

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir.

Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2022 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2022 yılında aşağıdaki gibidir:

Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır. Ürünler aşağıdaki gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır. Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.

Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır. Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.

5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.

Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir. Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.

Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir. Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.

Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.

Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır. Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.

Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir. Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ayrıca süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi almak için Tarım Kredi’nin internet sayfasını ziyaret ediniz.

Ayrıca Tarfin uygulamasını indirerek yem fiyatlarını inceleyerek, peşin ya da vadeli alımı yapabilirsiniz.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim konularından olan yem bitkileri üretimine destek vermektedir. Yonca, korunga, tek yıllık, mısır, mera ve çayır üretimi konularında dekar başına destek verilecektir. Ayrıca patates siğili görülen alanlarda desteklere ek olarak %50 oranında bir destekleme ödemesi daha yapılacaktır.

Özlem Yem Fiyatları 2022

Firma 1980’den beri üretim yapmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığı yemlerinde üretim yapan firmanın fiyat listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Fiyatları;

Özlem Yem Türü Özlem Yem Fiyatı Özlem Buzağı Başlangıç 315,00₺ / 50Kg Standart P12 Besi Yemi 315,00₺ / 50Kg Ekstra Besi Yemi 369,00₺ / 50Kg Lale Süt Yemi 325,00₺ / 50Kg Düve ve Buzağı Yemi 301,00₺ / 50Kg Konsantre Süt Yemi 263,00₺ / 40Kg Konsantre Besi Yemi 370,00₺ / 50Kg Kuru Dönem Süt Yemi 345,00₺ / 50Kg Kuru Dönem Ekstra Yemi 354,00₺ / 50Kg

Malkara Yem Fiyatları Güncel Listesi

1973 yılından beri büyükbaş hayvan yemi üretimi ve ithali yapan Malkara Kar Yem, 60.000 metrekarelik arsa üzerine kurulu fabrikasında hizmet vermeye kesintisiz devam etmektedir.

Tekirdağ’ da faaliyet gösteren yem fabrikası, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı sektöründe yem üretim yapmaktadır. Büyükbaş hayvanlarınız için güvenilir ve sağlıklı yemler üreten Malkara Kar Yem Fiyat Listesi şu şekildedir

SÜT YEMLERİ ÇEŞİT Malkara Kar Yem Fiyatı 16 Pr. Süt Yemi KARSÜT 16 145 TL 18 Pr. Süt Yemi KARSÜT 18 164 TL 19.Pr. Süt Yemi KARSÜT 19 174 TL 19 Pr. Süt Yemi (Denge) KARSÜT 19 180 TL 20 Pr. Süt Yemi KARSÜT 20 182 TL Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN MAXİMİX 224 TL Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ Buzağı 0-4 AY YEMİ KAR BUZAĞI 174 TL DÜVE VE KURU DÖNEM YEMİ Düve-Kurudönem KAR KURU-DÜVE 164 TL SIĞIR BÜYÜK BAŞ BESİ YEMLERİ EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ KARBESİ EKO 152 TL Besi 4 – 8 ay besi KARBESİ BAŞLANGIÇ 155 TL Besi Bitiş 8 aydan sonra KARBESİ BİTİŞ 165 TL SÜT VE BESİ KONSANTRE YEMLER Konsantre 1/1 Yem-Yarma BESİ KONSANTRESİ 1/1 162 TL Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL SÜT KONSANTRESİ 2/1 172 TL Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA SÜT KONSANTRESİ 1/1 182 TL MalkaraYem Eylül ayından itibaren geçerli yem fiyatları listesi

Malkara Kar Yem Türü Malkara Kar Yem Fiyatı Armoni Süt Yemi 325,00₺ / 50Kg Denge Süt Yemi 329,00₺ / 50Kg 16 Protein Süt Yemi 314,00₺ / 50Kg Promiks Süt Yemi 318,00₺ / 50Kg Doruk Süt Yemi 326,00₺ / 50Kg Toro Başlangıç Besi Yemi 313,00₺ / 50Kg Toro Bitiş Besi Yemi 327,00₺ / 50Kg Düve Yemi 410,00₺ / 50Kg Besi Konsantresi Yemi 258,00₺ / 40Kg Malkara Kara Yem Fiyat Listesi 2022

Tariş Konya Birinci Küçükbaş Yem Fiyatları

1959 yılından beri Kurumsal kimliği ile ön plana çıkarak; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretip pazarlayan Tariş Konya, Buzağı ve Sığırlarınız için en kaliteli ve besleyici yemleri sunmaktadır. 2022 yılı itibariyle geçerli olan Tariş Konya Yem Fiyatları ise şu şekilde sıralanabilir:

Tariş Konya Yem Türü Tariş Konya Yem Fiyatı Buzağı Başlangıç Yemi 301,00₺ / 50Kg Buzağı Büyütme Yemi 306,00₺ / 50Kg 18 Sığır Süt Yemi 350,00₺ / 50Kg 19 Sığır Süt Yemi 360,00₺ / 50Kg 20 Sığır Süt Yemi 364,00₺ / 50Kg 21 Sığır Süt Yemi 375,00₺ / 50Kg 22 Sığır Süt Yemi 382,00₺ / 50Kg Sığır Besi Yemi 318,00₺ / 50Kg Sığır Besi Bitirme Yemi 319,00₺ / 50Kg Tariş Konya Birinci Küçükbaş Yem Fiyatları 2022 listesi

Büyükbaş Süt, besi, küçükbaş, kanatlı, koyun, keçi yem fiyatları ve çeşitleri;

Torku Yem Fiyat Listesi 2022

Torku yem, büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere uygun fiyatlar ile kaliteli ürünler sunmaktadır. Genel olarak 50 KG çuval halinde satışa sunulan Torku Yem Fiyatları aşağıdaki gibidir;

Torku Yem Türü Torku Yem Fiyatı 18. Süt Yemi 313,00₺ / 50Kg 19. Süt Yemi 323,00₺ / 50Kg 20. Süt Yemi 331,00₺ / 50Kg Besi Bitiş Yemi 309,00₺ / 50Kg Düve Yemi 309,00₺ / 50Kg Yüksek Verim Süt Yemi 249,00₺ / 40Kg Doğum Besi Yemi 368,00₺ / 50Kg 1/1 Yarma Yem 214,00₺ / 50Kg 16. Besi Yemi 205,00₺ / 50Kg Torku Yem Fiyatları Listesi 2022

Abalıoğlu Yem Fiyat Listesi 2022

Abalıoğlu bir diğer adı ile abalım yem fiyatları besi, buzağı küçükbaş olarak çeşitlerini satın alabilirsiniz. İnternet satış fiyatları ortalama olarak verilmiştir.

20 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 408 TL

5 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 102,80 TL

10 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 10 Kg 204 TL

Abalıoğlu yumurta yemi 25 KG 239 TL

Abalıoğlu Besi yemi çeşitleri;

Efekt besi başlangıç

Yiğit besi

Pehlivan besi geliştirme

Grand besi bitirme

Arpamix bes

Besimix müsli besi

Buzağı yemleri Abalığolu;

İlke buzağı başlangıç yemi

Güçlü buzağı büyütme yemi

Müsli buzağı yemi

Küçükbaş yemleri; Yeni doğan kuzuların 1. gününden 45. gününe kadarki beslenmesinde kullanılır.

İpek Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2022

Gold Süt Yemlerinden, Pehlivan Besi yemlerine kadar geniş yelpazede büyükbaş hayvan yemleri üretimi ve ticareti yapan İpek Yem, laboratuvar analizleri sonuçlarını hayvancılıkla uğraşan müşterilerine sunarak yemlerindeki kaliteyi onlara gösteriyor. Hayvanlarınız için sağlıklı bir gelişim istiyorsanız tercih edebileceğiniz İpek Yem Fiyatları şöyledir:

İpek Yem Türü İpek Yem Fiyatı Toro Besi Yemi 319,00₺ / 50Kg Perfect Süt Yemi 237,00₺ / 40Kg Promax Süt Yemi 127,00₺ / 25Kg Düve Yemi 304,00₺ / 50Kg Klasik Besi Yemi 303,00₺ / 50Kg Akif Besi Yemi 247,00₺ / 25Kg Export Süt Yemi 343,00₺ / 50Kg Buzağı Başlangıç Yemi 316,00₺ / 50Kg Gold Süt Yemi 316,00₺ / 50Kg İpek Yem fiyatları listesi 2022

Ipek Koyun Süt Yemi 50KG 143 TL

İpek Değirmen Arpa Ezmesi Büyükbaş Küçükbaş Besi Hayvan Yemi 10 KG 59,90 TL

İpek Değirmen Arpa Ezmesi Büyükbaş Küçükbaş Besi Hayvan Yemi 10 KG 49,90 TL

Pro Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2022

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi olarak 3 farklı yem türü üreten ve satan Proyem, büyükbaş hayvan yemleri konusunda uzun yıllar hizmet veriyor.

Proyem hayvan yemi fiyatları 2022 listesi;

Proyem Yem Türü Proyem Yem Fiyatı Buzağı Başlangıç Yemi

316,99₺ / 40Kg Besi Bitirme Yemi 316,99₺ / 50Kg Buzağı Büyütme Yemi pelet 533,90 ₺ / 50Kg Tosun Besi Yemi 299,99₺ / 50Kg Düve Yemi 553,90₺ / 50Kg Enerji 19 Protein Yemi 309,99₺ / 50Kg Besi Toz Yemi 309,99₺ / 50Kg Pro 41 Protein Yemi 319,99₺ / 50Kg Süper Tosun Besi Yemi 299,99₺ / 50Kg Pro Yem Fiyat Listesi 2022

PROYEM Düve Yemi Pelet 50 Kg 289,99 TL

PROYEM Tane Besi Toz Yemi 2750 Kalori 50 kg 309,99 TL

PROYEM TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ 50 KG PELET 309,99 TL

PROYEM KOYUN SÜT YEMİ 50 KG pelet 299,99 TL

PROYEM BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 40 KG PELET 316,99 TL

PROYEM Besi Bitirme Yemi 2900 Kalori 50 Kg Pelet 299,99 TL

PROYEM Kuzu Başlat Yemi 50 Kg Pelet 314,99 TL

PROYEM Kuzu Büyütme Yemi 50 kg Pelet 311,99 TL

PROYEM TOKLU YEMİ 50 KG pelet 311,99 TL

PROYEM 50 Kg Pro41 21 Protein Sığır Süt Yemi Pelet 50 Kg 300,19 TL

PROYEM Enerji 19 Protein Süt Yemi 50 kg Pelet 309,99 TL

PROYEM Kanıt Süt Yemi 50 Kg Pelet 319,99 TL

Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir. Satın alacağınız merkeze göre değişiklik gösterebilir.

CP Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2022

Hem büyükbaş hem de küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik yem üreten bir firma olan CP marketlerde işlenmiş ürünleriyle de yer almaktadır. Firmanın yıllık yaklaşık yem üretimi yirmi yedi milyon olarak ifade edilir.

Toplam Pazar payı %7 olan firma ilk fabrikasını 1986 yılında kurmuştur. Ülke çapında 6 tane yem fabrikası olan CP hayvan bakımı ve beslenmesi konusunda yetiştiricilere destek olmaktadır.

düve yemi kuzu büyütme yemi kuzu besi yemi buzağı başlangıç yemi buzağı büyütme yemi 18 protein süt yemi besi geliştirme yemi 21 protein süt yemi toz süt yemi yumurta yemi standart besi yemi besi bitirme yemi CP YEM ÇEŞİTLERİ

Bunlar içerisinde en uygun fiyatlı yem türü standart besi yemi olup bunu besi bitirme yemi fiyatları takip etmektedir. En yüksek fiyat aralığı ise yumurta yemine aittir.

Daha çok kanatlı sektöründe tanıdığınız marka, küçükbaş ve büyükbaş yem üreticiliği de yapmaktadır. CP Yem fiyat Listesi 2022 tablosundan güncel yem ücretlerini inceleyebilirsiniz.

CP Küçükbaş Yem Fiyatları TL CP YEM 5621 KUZU BÜYÜTME YEMİ PELET 50 KG 444,50 TL CP KUZU büyütme YEMİ 5621 50 KG 177 TL CPYEM 1 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Palet Yem Besi Pelet 19,90 TL CPYEM 5 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Kuzu Palet 55 TL CPYEM 20 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Palet 189,90 TL CP BÜYÜKBAŞ YEM FİYATLARI TL CP Buzağı Başlangıç Yemi 50 kg 5701 369,99 TL CP YEM SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ PELET 50 KG 5821 299,99 TL C.P. Yem 50 kg Sığır Besi Geliştirme 299,99 TL CP YEM Sığır Süt Yemi 50 Kg 319,99 TL CP Buzağı Başlangıç Yemi 50 kg 5701 369,99 TL CP Buzağı Büyütme Yemi 50 Kg 319,99 TL CP Süt yemi toz 375 TL CP Düve Yemi 50 kg 553,99 CP Yem Fiyatları 2022

CP YEM SIĞIR SÜT YEMİ ULUSLARARASI 21 50 KG 369,99 TL

CPYEM Cp Yem Sığır Süt Yemi Uluslararası 18 50 Kg CP YEM SIĞIR SÜT 319,99 TL

Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir.

Özevren Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2022

1994 yılından beri Trakya’ da faaliyet gösteren firma büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üreticiliği yapmaktadır. Süt yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi, kuzu yemi düve yemi, at yemi ve tavuk yemi gibi yem çeşitleri ile halen faaliyet göstermeye devam etmektedir. Yemler, yapılan laboratuvar çalışmaları neticesinde hazırlanmaktadır. Yemlerin içinde protein, selüloz, enerji ve yağ bulunmaktadır. Büyükbaş yem fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

büyükbaş hayvan yemi ve vitaminleri konusunda AR-GE çalışmalarını tamamlamıştır. Büyükbaş hayvanlarınız için rahatlıkla tercih edebileceğiniz Özevren Hayvan Yemi Fiyatları 2022 listesi:

Özevren Yem Türü Özevren Yem Fiyatı 22 T 16 Buzağı Besi Yemi 316,00₺ / 50Kg 22 T 20(Lider) Buzağı Besi Yemi 328,00₺ / 50Kg Klasik Besi Yemi 315,00₺ / 50Kg Total Besi Yemi 335,00₺ / 25Kg Standart Besi Yemi 304,00₺ / 50Kg Kuru Dönem Gebe Yemi 310,00₺ / 50Kg Klasik Süt Yemi 337,00₺ / 50Kg Kuru Dönem Normal Yem 315,00₺ / 50Kg 22 T 12 Düve Yemi 345,00₺ / 50Kg Özevren Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2022

Hayvancılık Birliği Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2022

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Hayvan yemi fiyatları hayvancılık birliklerinde ilan edilen yem fiyatlarının listesi aşağıdaki gibidir;

16 protein sığır süt yemi: 553,90 TL (50 kg)

18 protein sığır süt yemi: 553,90 TL (50 kg)

19 protein sığır süt yemi: 533,90 TL (50 kg)

Trakyabirlik Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2022

Tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalara imza atan Trakyabirlik, büyükbaş hayvan yem üretimi konusunda da oldukça başarılı ve çiftçinin yanında hareket ediyor. Uygun fiyatlı ve besleyici yemleri ile hayvanlarınıza canlı ağırlık katan Trakyabirlik Yem Fiyatları Listesi 2022 şu şekilde açıklandı:

Trakyabirlik Yem Türü Trakyabirlik Yem Fiyatı Buzağı Bitirme Yemi 302,00₺ / 50Kg Buzağı Başlangıç Yemi 307,00₺ / 50Kg Buzağı Gelişimi Yemi 314,00₺ / 50Kg Tahıl Destek Süt Yemi 330,00₺ / 50Kg Buzağı Besi Yemi 316,00₺ / 25Kg Buzağı Süt Yemi 314,00₺ / 50Kg Düve Süt Yemi 329,00₺ / 50Kg Kuru Dönem Yemi 332,00₺ / 50Kg Düve Besi Yemi 336,00₺ / 50Kg Trakyabirlik Yem Fiyat Listesi 2022

Konya Şeker Yem Fiyat Listesi 2022

Kurumsal şirket ve çiftçi portalı hizmeti ile üretimlerine hız kesmeden devam eden Konya Şeker Yem, 350Bin Tonluk kapasitesi ile her gün besleyici 1.000 Ton yem üretmektedir. Büyükbaş hayvanlarınızın canlı ağırlıklarına katkı sağlayan ve gelişimlerini hızlandıran Konya Şeker Yem Fiyatları 2022 şu şekildedir:

Konya Şeker Yem Türü Konya Şeker Yem Fiyatı Buzağı Besi Yemi 321,00₺ / 50Kg Buzağı Süt Yemi 323,00₺ / 40Kg Düve Besi Yemi 329,00₺ / 50Kg Buzağı Geliştirme Besi Yemi 339,00₺ / 50Kg Buzağı Başlangıç Yemi 332,00₺ / 50Kg 14.400 Süt Yemi 384,00₺ / 25Kg 11.200 Master Süt Yemi 361,00₺ / 50Kg Konsantre Besi Yemi 349,00₺ / 50Kg Konsantre Süt Yemi 354,00₺ / 50Kg Konya Şeker Yem Fiyat Listesi 2022

Ofis Yem Fiyat Listesi 2022

Modern işletme tesislerinde büyükbaş hayvanlar için yem üretimi yapan Ofis Yem, 2022 yılında da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ankara, Sakarya, Kars ve Manisa’da bulunan fabrikalarıyla üretim kapasitesinde üst sıralarda seyreden Ofis Yem Fiyat Listesi 2022 şöyle:

Ofis Yem Yem Türü Ofis Yem Yem Fiyatı Buzağı Başlangıç Yemi 305,00₺ / 50Kg Buzağı Büyütme Yemi 307,00₺ / 50Kg Power Besi Yemi 329,00₺ / 50Kg Total Besi Yemi 334,00₺ / 40Kg Klasik Besi Yemi 343,00₺ / 50Kg Oskar Süt Yemi 311,00₺ / 50Kg Master Süt Yemi 307,00₺ / 50Kg Kuru Dönem Yemi 366,00₺ / 50Kg Düve Yemi 313,00₺ / 50Kg Ofis Yem Fiyat Listesi 2022

Bayramoğlu Yem Fiyat Listesi

800 Bin Ton üretim kapasitesiyle büyükbaş hayvan yemleri üretimi konusunda 35 yıldır hizmet veren Bayramoğlu Yem, büyükbaş hayvanlarınız için sağlıklı ve beleyici yem üretmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvanlarınız için kaliteli yem arıyorsanız, Bayramoğlu Yemleri’ni tercih edebilir, tablomuzdan Bayramoğlu Yem Fiyatları Listesi’ne bakabilirsiniz

Bayramoğlu Yem Türü Bayramoğlu Yem Fiyatı Standart Sığır Yemi 324,00₺ / 40Kg Başlangıç Besi Yemi 326,00₺ / 50Kg Geliştirme Besi Yemi 326,00₺ / 50Kg Bitirme Besi Yemi 314,00₺ / 50Kg Konsantre Besi Yemi 339,00₺ / 50Kg Sığır Süt Yemi 329,00₺ / 50Kg Buzağı Standart Yem 302,00₺ / 50Kg Buzağı Başlangıç Yemi 314,00₺ / 50Kg Klasik Besi Yemi 303,00₺ / 50Kg

Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2022

Besi Sığırı ve Süt Sığırına özel olarak ürettiği yemlerle, A vitamini değeri oldukça yüksek hammaddeleri karışım haline getirerek elde ettiği yeni büyükbaş hayvan yemlerini sizlerle buluşturan Ankara Çubuk Yem, 0312 837 1734 numaralı hat üzerinden 7/24 destek vermektedir. Hayvanlarınızın sağlığı ve gelişimi için tercih edebileceğiniz Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2022 yılı Ocak ayı güncel listesi şöyledir:

Ankara Çubuk Yem Türü Ankara Çubuk Yem Fiyatı Sığır Besi Yemi(301) 314,00₺ / 50Kg Yüksek Verimli Besi(303) 369,00₺ / 50Kg Kuru Dönem ve Düve Yemi 320,00₺ / 50Kg Buzağı Büyütme Yemi 310,00₺ / 50Kg Buzağı Bitirme Yemi 314,00₺ / 50Kg Buzağı Başlangıç Yemi 311,00₺ / 40Kg Özel Besi Pelet 186,00₺ / 25Kg Besi Konsantre 344,00₺ / 50Kg Ekstra Süt Yemi 304,00₺ / 50Kg Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2022

Akgüller Yem Fiyatları

Saatte 10.000 Ton yem üretimi kapasitesiyle 1997 yılından beri hizmet veren Akgüller Yem, sadece büyükbaş hayvanlarınız için değil; kanatlı ve küçükbaş hayvanlarınız için de yem üretmektedir. Besin değerleri yüksek, vitamin değerleri dengeli olan Akgüller Yem Fiyatları 2022 liistesi şöyledir:

Akgüller Yem Türü Akgüller Yem Fiyatı Turkuaz Süt Yemi 317,90₺ / 50Kg Ala Süt Yemi 309,90₺ / 50Kg Menekşe Süt Yemi 349,90₺ / 50Kg Orkide 20 Besi Yemi 333,90₺ / 50Kg Kardelen Besi Yemi 394,90₺ / 50Kg Kardelen Süt Yemi 378,90₺ / 40Kg Gold Süt Yemi 322,90₺ / 50Kg Lila Süt Yemi 316,90₺ / 50Kg Düve Yemi 343,90₺ / 50Kg Akgüller Yem Fiyatları

Beşyem Yem Fiyat Listesi 2022

Süt Yemi, Elit Grup, Elit Grup Besi gibi kaliteli ve sağlıklı büyükbaş hayvan yemi üreten Beşyem, küçükbaş ve kanatlı yemleri de üretmektedir. Çiftçinin ve büyükbaş hayvan yetiştiricisini her zaman besleyici yemlerle buluşturan Beşyem Yem Fiyat Listesi 2022 şu şekildedir:

Beşyem Yem Yem Türü Beşyem Yem Yem Fiyatı Gül Süt Yemi 205,00₺ / 25Kg Firuze Süt Yemi 305,00₺ / 50Kg Yasemin Besi Yemi 305,00₺ / 50Kg Lale Süt Yemi 308,00₺ / 50Kg Klasik Besi Yemi 308,00₺ / 50Kg Karanfil Besi Yemi 313,00₺ / 50Kg Buzağı Yemi 307,00₺ / 50Kg Buzağı Geliştirme Yemi 310,00₺ / 50Kg Buzağı Büyütme Yemi 313,00₺ / 50Kg Beşyem Yem Fiyat Listesi 2022

Çamlı Yem Fiyatları

Denizbank müşterilerine özel, ürünlerini 5 ay vadeli ve vade farksız sunan Çamlı Yem, süt ve besi hayvancılığı için en sağlıklı yemleri üretme konusunda lider konumdadır. Damızlık ve süt hayvanları hususundaki hassasiyeti de dikkate alındığında, hayvanlarınızın canlı ağırlığı için de önemli bir yer turan Çamlı Yem Fiyatları şunlardır:

Çamlı Yem Türü Çamlı Yem Fiyatı Ege Buzağı Büyütme 345,00₺ / 50Kg Buzağı Büyütme Yemi 327,00₺ / 50Kg Buzağı Başlangıç Yemi 333,00₺ / 40Kg Kuru Dönem Yemi 302,00₺ / 40Kg Süt 21 Yemi 316,00₺ / 50Kg Süt 20 Yemi 321,00₺ / 50Kg Süt 18×65 Yemi 397,90₺ / 50Kg Laktasyon Süt Yemi 341,00₺ / 50Kg Besmix Besi Yemi(Yeni) 301,00₺ / 50Kg Çamlı Yem Fiyatları

Esyem Yem Fiyat Listesi

Büyükbaş hayvan yemlerinden, güvercin yemlerine kadar birçok yem çeşidi üretme kapasitesi olan Esyem; protein, mineral ve vitamin yönünden oldukça zengin büyükbaş hayvan yemlerini hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere sunuyor. Büyükbaş hayvanlarınız için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Esyem Yem Fiyatları 2022 listesidir:

Esyem Yem Türü Esyem Yem Fiyatı Buzağı Başlangıç Yemi 308,00₺ / 50Kg Düve Yemi 314,00₺ / 50Kg Buağı Büyütme Yemi 204,00₺ / 40Kg Kuru Dönem Yemi 311,00₺ / 50Kg Süt Yemi 18-5000 321,00₺ / 50Kg Süt Yemi 12-2600 219,00₺ / 40Kg Besi Yemi 14-2000 317,00₺ / 50Kg Besi Bitirme Yemi 334,00₺ / 50Kg Tahıl Destek Besi Yemi 367,00₺ / 50Kg Akgüller Yem Fiyatları 2022

Royal Yem Fabrikası Fiyatları 2022

Müşteri memnuniyetini gözeterek ürettiği büyükbaş hayvan yemleri ile adından sıkça bahsettiren Royal Yem, 2022 yılında da uygun fiyatlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Özel yem üretimlerinin de yer aldığı Royal Yem Fabrikası Fiyatları şu şekildedir:

Royal Yem Türü Royal Yem Fiyatı Royal 19 Protein Yemi 301,00₺ / 50Kg Royal Besi Bitirme Yemi 317,00₺ / 50Kg Royal Buzağı Başlangıç Yemi 309,00₺ / 50Kg Royal 21 Protein Yemi 138,00₺ / 25Kg Royal Çiftlik Süt Yemi 149,00₺ / 25Kg Royal Buzağı Besi Yemi 302,00₺ / 50Kg Royal Buzağı Gelişim Yemi 309,00₺ / 50Kg Kuru Dönem Yemi 304,00₺ / 50Kg Düve Yemi fiyatı 221,00₺ / 40Kg Royal Yem Fabrikası Fiyatları 2022

En İyi Besi Yemi Hangisi? Araştırmalarımızın sonucunda çoğu yem alıcıları CP2yi tercih etmektedir. Fakat bu tamamen şahısa ait bir fikirdir. Besi yemi alırken tercih edeceğiniz ürüne ve markaya göre bu farklılık gösterir. 1 Çuval Yem Kaç TL? 1 çuval yem fiyatı yemin kilogramına göre farklılık göstermektedir. 50 KG bir çuval yem 240-250 tl arasında, 25 KG 1 çuval yem 120 TL ile 150 TL arasında değişir. Bu alacağınız markaya ve alacağınız KG göre değişmektedir. Küçükbaş Yem Çeşitleri Büyükbaş yem fiyatları için olduğu gibi küçükbaş yemleri de kendi içerisinde çeşitlere ayrılmakta ve fiyatlandırma yem türüne göre farklılık göstermektedir. Buna göre küçükbaş yem türleri arasında;

Kuzu besi yemi

Toklu besi yemi

Koyun süt yemi

Keçi süt yemi gibi yemler bulunur.

Bunlar içerisinde en uygun fiyat aralığı toz koyun süt yemi fiyatları için verilmektedir.

Besi Yem i Nedir? Besi yemi, kasaplık et olacak büyükbaş hayvanlar için özel geliştirilen bir yem türü olarak belirtilmiştir. Büyükbaş hayvanların sindirim sistemi problemlerini en aza indirerek daha sağlıklı kilo almaları için sebep olan Besi yemi, kaba yem ile beraber tercihe göre karıştırılarak yedirilmektedir. İçeriğimizden Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve küçükbaş fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Besi Yemi Özellikleri Nelerdir? İştah açıcı ve lezzetlidir.

Homojen bir dağılım elde edilebilir.

Hayvan ağırlığında artış ve hızlı büyüme sağlanır.

Ekstra bir katkı maddesi ve destekleyici gerektirmez.

Kaba yemlere dahil edildiğinde kolaylıkla karıştırılabilir.

Gerekli vitamin, protein ve mineralleri sağlamaktadır.

Hayvanların dengeli bir şekilde kilo almalarına yardımcı olur.

Besi Yemi Kullanımı Nasıldır? Bir anda değil yavaş yavaş verilerek aşılanma sağlanmalıdır.

Verilen toplam yem miktarının %60-%70’i besi yemi olmaktadır.

Her 100 kilogram hayvan ağırlığına 2 kilogram yem olacak şekilde verilmesi önerilir.

Kaba yemler ile karıştırıldığında daha sağlıklı bir besi programı ortaya çıkacaktır.

Süt Yemi Nedir? Süt sığırları için kullanılan karma yemlere süt yemi adı verilmektedir. Besi yeminde olduğu gibi hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına özen gösterilmelidir.

Süt Yemi Kullanımı Nasıldır?

Hayvanlara verilecek olan suların kolayca ulaşılır olması gerekmektedir.

Verim elde edebilecek hayvanların beslenmesi gerekmektedir.

Verimsiz hayvanlarla zaman harcanmamalıdır.

Çünkü mevcut işletmenizde en önemli maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır.

2,5 Litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kilogram olacaktır.

Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik şartlara uyması gerekmektedir.

Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır.

Hayvanların uygun bakım şartlarına sahip olması gerekmektedir.

Süt sığırlarına verilecek yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır.

Örneğin %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir.

İlk 1 haftada eski ve yeni yemler karıştırılmalıdır.

Yine belirtmek gerekir ki verim alabilmek için her dönemde karma yem verilmelidir

Sığır Süt Yemi ve Tahıl Mix Nedir? Sığır süt yemi ise besi hayvanlarında doğumdan sonra ve anneden ayrılacağı döneme kadar verilen yem türüdür. Tarım kredi kooperatifi büyükbaş yem türleri arasında yer alan sığır yemi tahıl mix besi döneminde bulunan tosun ve danaların beslenmesi amacıyla hazırlanmış tahıl karışımıdır. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan kişiler ellerinde yer alan mısır, kırılmış arpa gibi tahılları karıştırarak bu yemi elde ederler. Yemden hayvana ne kadar verileceği ağırlığa göre değişmektedir.

Sığır Süt Yemi ve Tahıl Mix Ne Kadardrr?

Tamamlayıcı ve sindirimi kolay olan bu yem sağılan süt ineklerinin beslenmesinde son derece etkili olan ve hayvanlarda yaşanan döl problemlerini minimum seviyeye indiren sığır süt yemi fiyatları 50kg tozlar için 70 ile 75 TL, paletler için ise 80 ile 85 TL arasında değişmektedir.