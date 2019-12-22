Büyük Başkan Mustafa İlmek'in Ak Parti'ye Geçiş Dosyası

Mustafa İlmek'in Ak Partiye Geçiş Süreci, Mustafa İLMEK Nasıl İyi Parti'den Aday oldu, Mustafa İlmek nasıl İncesu Belediye Başkanı Seçildi, Mustafa İlmek İçin Ak Parti'ye Geçiş Süreci Başladı, Mustafa İlmek Resmen Ak Parti'ye Geçiş Yaptı, Ak Parti'ye Geçiş Sürecini Provake Etmek İsteyen ve İncesunun Önüne Engel Koymak İsteyenler Kim Detaylar haberde....

Büyük Başkan Mustafa İlmek'in Ak Partiye Geçiş Süreci

büyük başkan Mustafa İlmek Diyerek sözlerime başlamak istiyorum

Evet o kadar koca yürekli ve büyük başkan ki Sayın Mustafa bey incesu için yapamayacağı hiç birsey olmadığına bir kez daha herkesi ikna etmeyi başardı tabi herzaman her iyi işe her memleket menfaatine karşı çıkan bir ana muhalefet partisine rağmen Ak Parti saflarına geçerek gerçekten çok büyük hizmetler yapmayı başarabilecek ve kazananı incesu yapacağına olan inanç tamdır.

Şuan sosyal medyada hükümet ve Tayyip Erdoğan düşmanları kendilerine Ak partiye geçiş sürecini yediremediğinden dolayı şuan sosyal medyada sahte hesaplar ile İlmek başkan aleyhine hiçte yakışmayacak sözler sarf etmektedirler. Tabiki bunlar herzaman ki yaptıkları en iyi işi yapıyor ve yine Recep Tayyip Erdoğan'a karşı oldukları ve sayın Mustafa İlmek'inde İncesuya Çok daha güzel hizmetleri Kayseride bütün belediyelere ve Büyükşehir belediyesinde söz sahibi olan Ak parti çatısı altında yapacağına inandığı için geçmesinden dolayı Mustafa İlmek'e de olmadık sözler sarf etmektedirler. İncesu'da bugün bir seçim olsa Mustafa İlmek Ak parti adayı olsa seçimleri yüzde 80 den daha fazla bir oy oranını alarak tekrar belediye başkanı seçilecektir.

Seçim Sürecine Genel Olarak Şöyle Bir Bakalım

Şimdi 31 Mart İncesu yerel seçimlerine genel olarak bakacak olursak Mustafa İlmek MHP bünyesinde yaklaşık 2 yıl önceden başkan adayı olmuş ve MHP kayseri il başkanlığından bile adaylığı açıklanmıştır. Bunun üzerine sayın Mustafa İlmek MHP çatısı altında belediye başkanlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışmalar yürütmektedeydi ki Ankara'da Ak parti ve Mhp genel başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli nin genel seçimlerde yaptığı Cumhur İttifakını Karşılarındaki şer odaklarına karşı yerel seçimlerde de sürdürme kararı almış ve 31 Mart seçimlerine Kısa bir süre kala Cumhur ittifakı birlikte ittifak yaparak seçimlere birlikte girme kararı almışlar ve bu karar üzerine her iki Parti'nin de yönetimler başkanları bir araya gelerek il il ilçe ilçe belediye başkanlarını birlikte belirlediler bazı bölgelerde ittifak yapmadılar Fakat bu il ve ilçelerde de kazananın AK parti ya MHP olduğunu bildikleri için yapmadılar.

İncesu geneline bakacak olursak Bir tarafta İncesu'da 3 dönem yaklaşık 15 yıl boyunca belediye başkanlığı yapmış Zekeriya Karayol ve bir Tarafta Mhp Çatısı altında 3 yıldır belediye başkanlığını kazanmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan Mustafa İlmek vardı. Parti genel merkezlerinde yerel yönetimler başkanları bir araya gelerek İncesu'da Cumhur ittifakı adayı olarak, AK parti içindeki belirleyici öenmli isimlere yakın olan Zekeriya karayol Cumhur ittifakı İncesu belediye başkan adayı olarak gösterildi. İncesu'da genel merkezin bildirimleri ile cumhur ittifakı ile seçimlere girecek olan milliyetçi hareket partisi'nin adayı Mustafa İlmek de bu duruma hayli üzülmüş ve adaylığı bir anda yerle bir edilmiş devre dışı bırakılmıştı

Ak Parti ve Mhp Cumhur Adayını Nasıl Belirledi

Ak parti ve Mhp nin genel seçimlerde birlikte oluşturup cumhur ittifakı ile genel seçimlerde rakipleri karşılarındaki şer odakları Chp, Sp, Hdp ve İyi Partinin oluşturduğu millet ittifakını çok ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Bu şer odaklarının tek amacı Cumhur ittifakı'nı yıkmak ülkemizin gurur verici yükselişini Dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna gelmemizi durdurmak ve dış güçlerin eline bir koz vermek istiyorlardı yerel seçimlere bu şer odakları çok iyi hazırlanmıştı Ayrıca şöyle bir düşünürmüsünüz CHP Saadet partisi iyi parti ve HDP bunlar görüş olarak birbiriyle alakası olmayan birbirlerine hiç benzemeyen partiler bir araya gelmiş ve sırf Recep Tayyip Erdoğan'a sekte vurmak ülkemizin yükselişine engel olmak isteyenlere yedek lastik olmuşlardı.

Mustafa İlmek Çok Düşündü ve Adaylığını Bitirmeme Kararı Aldı

Mustafa ilmek 3 senelik belediye başkan adaylığını çalışmasını heba etmek istemiyor ve Cumhur ittifakı adayı olan Zekeriya Karayola Olan tepkinin ve kızgınlığın farkındaydı Genel merkeze ve yöneticilere durumu defalarca halk tarafından söylenmesine rağmen maalesef yoldan dönmediler Mustafa ilmek bunun üzerine bir süre bekleme kararı aldı Zekeriya Karayol'a olan tepkiler nedeniyle herkes Mustafa İlmek'e Aday olması yönünde baskı yapıyordu.

Mustafa İlmek'in partisi milliyetçi hareket partisidir 22 yıldır emek verdiği parti'den aday olmak istiyordu İttifak kararı alan ve aday göstermeyen partisi, Mustafa İlmek'in elini kolunu bağlamıştı Mustafa İlmek artık hayatının en öenmli kararlarından birini alması gerekiyordu. İncesu halkı tarafından kendisine aday olması yonündeki istekleride geri çevirmek istemeyen İncesu halkı için doğup büyüdüğü yetiştiği ve avukatlık mesleğini elde etmesinde çok büyük emekleri olan incesu halkına hizmet etmek için yanıp tutuşuyordu.

Mustafa İLMEK Nasıl İyi Parti'den Aday oldu

Böylelikle İncesu halkından gelen seslere kulak veren aday olma kararı alan Mustafa İlmek Büyük Birlik partisi'nden aday olmak istedi fakat Büyük Birlik partisi Cumhur ittifakı tarafında yer alınca bu partiden de aday olamadı. Genel Seçimlerde Mhp Den ayrılarak İyi parti'de yer alan Dava arkadaşlığı yaptığı bazı İncesulu arkadaşları, Mustafa İlmek'e olan müthiş desteği görünce teklif götürdü. Mustafa İlmek bu sırada bağımsız olarak seçimlere girmeyi düşünüyordu kazanacağından emindi fakat şöyle bir durum vardı İlmek bağımsız belediye başkanı olarak seçilse bile bu seferde karar alma mekanizması belediye meclis üyeleri olmayacak ve yapmak istediklerini belediye meclis kararı olamdan yapamacaktı. Tamda bu sebeble İyi parti'den aday olma kararı aldı ve İncesu belediye başkanı olarak seçildi. Mustafa İlmek'e olan destek okadar açıktı ki hangi partiden aday olursa olsun kazanacağı kesindi İncesu halkı İyi partiye kesinlikle bu kadar oy vermezdi yaklaşık 9 bin oy alan iyi parti mustafa ilmek olmasa 500 oy alamazdı bununda herkes farkındadır.

Mustafa İlmek İncesu Belediye Başkanı Seçildi

Peki bundan sonra Mustafa ilmek ne yapacaktı Mustafa İlmek gerçekten İncesu 'ya hizmet etme yönünden çok şeyler yapmak istiyordu birçok mega projesi olan Mustafa bey İyi Parti ile görüştü fakat istediği desteği bulamadı Festivale davet edilen İyi Parti genel başkanı Meral Akşenir'i nezaketen Ankara'ya Giderek davet eden ayrıca kayseri büyükşehir belediye başkanı Memduh büyükılıç ve Ak parti il başkanı Şaban Çopuroğlu'nu da ziyeret ederek davetiyeri taktim ederek festivale davet etmişti Festival Günü geldi Ak partili diğer kayseri ilçe Başkanları Kayseri Büyükşehir Beleidye Başkanı Memduh Büyükkılıç Ak parti il başkanı Şaban Çopuroğlu davete tam kadro teşrif edip Mustafa İlmek'i partisi nedeniyle ötekileştirmemiş ve yanında olmuştur İyi Parti genel başkanı Meral Akşener ise incesu gibi büyük bir ilçeyi Mustafa İlmek Gibi koca yürekli Başkanı Festivale gelmeyerek üzmüştür.

Mustafa İlmek İçin Ak Parti'ye Geçiş Süreci Başladı

Son zamanlarda üst üste HDP ile İyi Parti'nin oluşturduğu ittifak nedeniyle iyi parti sürekli kan kaybediyordu Mustafa ilmek HDP ile olan bu gizli kapaklı işbirliğinden gerçekten çok rahatsız olmuştu ve AK parti'den teklif gelmesini ya da MHP'den teklif gelmesini bekliyordu yaklaşık 9 aylık geçen başkanlık döneminde Mustafa ilmek İncesu ya gerçekten çok güzel hizmetleri yapmayı istemiş fakat bazı hizmetlerini belediye imkanlarının yetersiz olması sebebiyle yapamamıştı.

Ayrıca son zamanlarda en üst seviyelere çıkan milliyetçilik ruhu Cumhur ittifakı ile özdeşleşmiş olması Mustafa ilmek'i Ak Parti tarafından yapılan sıcak kanlı davranışlar Sayın Başkanı Ak Partiye yaklaştırmıştı. İncesu'nun daha fazla yatrıım alması Ankaradan projelerin onay sürecinin hızlandırılması için de AK Parti'ye geçmenin faydalı olacağını düşünüyordu şöyle ki büyükşehir belediye başkanı ve diğer ilçelerin başkanlarının hepsi Ak Partili ve Mhpli cumhur ittifakının parçası olması sebebiyle hizmetleri dört dörtlük, istedikleri hizmeti istedikleri zaman sağlayabiliyor ve halklarına ilçelerinde yaşayan insanlara çok daha güzel hizmet edebiliyorlardı.

Sayın Büyükşehir belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç Mustafa İlmek ile özel olarak görüşüyordu böylelikle AK Parti'ye geçiş süreci bu şekilde başlamış oldu Mustafa ilmek İncesu halkı için incesu'nun menfaatleri için incesu'nun çıkarları için AK parti'yi tercih etti ve bu çatı altında incesu'ya daha faydalı olacağını düşündüğü bu düşüncesini yakın çevresi ile paylaştı başkanlık adaylığı süresince beraber yol yürüdüğü, birlikte kararlar aldığı dava arkadaşları ile birlikte Ak partiye geçiş süreci konusunu kapsamlı bir şekilde dava arkadaşları ile paylaştı gerekli istişareler yapıldı ve Mustafa İlmek gerçekten incesuyu sevdiği için İncesu'ya hizmet etmek istediği için Mustafa İlmeğin Geçiş sürecini dava arkadaşları olumlu karşılayarak yanında yer aldılar.

Mustafa İlmek Resmen Ak Parti'ye Geçiş Yaptı

Mustafa ilmek 16 aralık 2019 tarihi itibarıyla hizmetlerin bütünlüğü ve kalitesini dikkate alarak Ak parti Kayseri İl binasında düzenlenen tören ile Resmen Ak Partili Oldu ve Kayseri ve Türkiye de bu durum konulmaya başlandı Şu an ilçe genelindeki insanların düşüncelerine bakacak olursak İncesudaki 31 mart seçimlerinde İlmek'e Destek veren vermeyen herkes Ak Partiye Geçiş sürecini olumlu karşılamış durumda olmakla birlikte incsanların düşüncesi kazanan İncesu olacağı yönündedir. Mustafa ilmek İncesu ya kazandırmak için çok büyük fedakarlık yapmıştır Biz inanıyoruz ki büyükşehir ve Kayseri ki diğer ilçe belediyeleri tüm gücü ile artık İncesu için çalışacaklar çok kısa zaman için içerisinde göreceğiz ki İncesu gerçekten çok büyük yatırımlar alan çok büyük mega projelere imza atan bir merkez ilçe olacaktır. Arkadaşlar İncesu Artık Küçük bir ilçe Değil Çok sayıdaki köyü mahalle olan toplamda yaklaşık 30 bin kişinin belediyeden hizmet beklediği, yeni üniversitesi yapıldı ve bu üniversitenin sayısını arttırmak ve daha fazla hayırseverlerle ile işbirliği yaparak üniversitede okuyan öğrenci sayısını arttırmak ve üniversite bölümlerinin sayısını arttırmak için Mustafa İlmek İncesu İlçesinin geleceği için çok büyük bir karara imza atmıştır. kendisini yürekten tebrik ediyoruz şöyleki incesu'da nüfus arttı zaman ilçe esnafı ilçe halkı kazanacağını düşünüyoruz yaklaşık 30 bin rakamına dayanan İncesu nüfusu belediye imkanları ile maalesef yetersiz kalıyordu Şimdi bundan sonraki süreçte büyükşehir belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinden istediği yardım alabilecek olan bir dediği iki edilmeyecek olan Mustafa ilmek İncesu da gerçekten çok büyük projelere imza atacaktır.

Ak Parti'ye Geçiş Sürecini Provake Etmek İsteyen ve İncesunun Önüne Engel Koymak İsteyenler Kim

Şimdi bu duruma Bir de karşı çıkanlara bakalım bu karşı çıkanlara hepimiz biliyoruz evet arkadaşlar bunları hepimiz biliyoruz Tayyip Erdoğan düşmanları bunlar öyle ki Tayyip Erdoğan ülke menfaatleri doğrultusunda yaptığı bütün projelere bütün işlere karşı çıkmış olan kişilerden bahsediyoruz şimdi bu kişiler ülkesini değil sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı biliyorlar bu yüzden Mustafa ilmek'in AK parti geçiş sürecini de onaylamıyorlar ve ilçe menfaatlerine doğrultusunda AK Parti'ye geçen ve AK parti daha çok hizmet edecek olan Mustafa İlmek'in karşısına geçtiler bunlar tarih boyunca değişmeler nerede ülke menfaati var bunlar tam karşısındadır bugün geldiğimiz noktada Mustafa İlmek gerçekten çok büyük bir karara imza atarak incesu'nun geleceğini şekillendirmiştir Mustafa yemek kendini ailesini ve siyasi geleceğini hiç düşünmeden incesu'nun geleceğini düşünmüş ve İncesu için gerçekten çok büyük bir hizmet yapmıştır.

Chp lilerden tepki var ne diyor arkadaşalar vay efendim biz olmasaydık İlmek başkan olarak seçilemezdi Kendinize Güldürmeyin Allah Aşkına 2014 yerel seçimlerinde Chp 460 civarında oy almıştı 31 mart seçimleride ise Mustafa İlmek bey en yakın rakibi Cumhur ittifakı adayına 800 oy fark attı. Yani Chp Olmasaydıda Mustafa İlmek Belediye Başkanı seçilecekti 31 mart seçimelrinde İncesu Halkı Partiye Değil Adaya Oy vermiştir. Mustafa İlmek'e ne İyi Parti ne de Chp 31 Mart Yerel seçimlerini kazandırmıştır. Mustafa İlmek Adamlığı ve Dik Duruşu İncesu Aşığı Güler Yüzü İle Tek Başına Seçimleri kaznamıştır Bu durumuda hiç kimsenin Provake etmeye hakkı yoktur olamazda incesuda son yapılan anketlerde memnuniyet oranı yüzde 75 in üzerindedir ve büyük şehir ve hükümet desteği Mustafa İlmek beye daha fazla geldikçe yapılan hizmetler ile birlikte memnuniyet oranı yüzde 85 lerin üzerine çıkacaktır.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'ten Son Dakika Açıklaması

Onlar konuştu:

Onlar ellerinde sahte belge, dillerinde ağız dolusu yalan ile kendilerine prim yapmaya çalıştı.

Ama artık sıra bizde...!

1. Bizi kendisine rakip görenler, her fırsatta bizim üzerimizden prim yapmaya çalışanlar artık rahatça siyaset yapabilirler. Siyasetin çöplüğünde kimlerin kaybolacağını zaman hepimize gösterecektir. Üzerimizden tüfek atmaktan vazgeçin…!

2. Kayseri’de gazetecilik yaptığını zanneden bir gazete ve onun genel yayın yönetmeninin bize olan ilgisi son zamanlarda ziyadesiyle artmıştır. Bugüne kadar gazetesinde bize neredeyse hiç yer vermeyen bu gazetenin ilgisi oldukça manidardır. Eğer satılık kalem değillerse öncelikli olarak bizim paylaşım yaptığımızı iddia ettiği gönderinin şahsım tarafından yapıldığını ispat etmelidirler.( Hukuki sürece ilişkin haklarımız saklıdır.) Fotomontaj ve bir ağız dolusu yalan ile yapılan haberi ispat edemez iseler satılık kalem oldukları tescillenecektir. Onlara önerim; talimat aldıklarına, bir sonraki seçimlere en iyi şekilde hazırlanmalarını söylemesi olacaktır. 3. Yalan, dolan ve iftirayı kendisine şiar edinmiş kalemlerin yapmış oldukları her habere cevaplarımız devam edecektir kamuoyuna saygıyla duyurulur. Açıklaması yaptı.

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