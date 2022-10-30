Bütün soyunma odası konuşmalarını unutun! İncesuspor'a maçı kazandıran devre arası konuşması

Kayseri'nin En güzel İlçelerinin başında gelen İncesu İlçesinin takımı İncesu Spor Teknik Direktörü Ali İğde'nin soyunma odası konuşması sosyal medyada en çok izlenenler arasında girdi.
1. Amatör kümede mücadele eden İncesuspor 1925 takımı, Kayseri Sanayi Esnafspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladığı maçta teknik direktör Ali İğde'nin yaptığı konuşmadan sonra karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Devre arasında İncesuspor Teknik Direktörü Ali İğde'nin soyunma odası konuşması sosyal medyada en çok izlenenler arasında girdi.