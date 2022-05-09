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Bursa'da tekme tokat sigara kavgasında göçmen provokasyonu

Bursa'da "Suriyeliler metroda sigara içti" olarak lanse edilen haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bursa Valiliği açıklamasında kavga eden kişilerin uyruğunun Türk olduğunu duyurdu.

Bursa'da tekme tokat sigara kavgasında göçmen provokasyonu
Kamusaati
Kamusaati
09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:42

Son dönemde gündemi meşgul eden sığınmacı meselesiyle ilgili yeni bir provokasyon denendi.

Bursa'da Acemler Metro İstasyonu'nda bir şahısın metro içinde sigara içmesi ortalığı ayağa kaldırdı.

Kendisini uyaranlara küfür eden şahıs diğer yolcular tarafından metrodan indirildi.

Metroda sigara içme kavgasında sopalar havada uçuştu

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle metro seferleri aksarken kavgada sopalar devreye girdi.

Kavga metronun dışına sıçrarken, görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

Göçmen provokasyonu tutmadı

Olayın sosyal medyaya düşmesinin ardından çeşitli hesaplar provokatif paylaşımlara başladı.

Kavganın çıkmasına sebep olan kişinin sosyal medyada Suriyeli olarak lanse edilmesi, göçmenlere yönelik nefreti körüklemeye çalıştı.

Bursa Valiliği devreye girdi

Ancak Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamayla gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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