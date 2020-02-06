Bursa'da Polis 17 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttu!

Bursa'da korkunç olay..Polis memuru 17 yaşındaki Mustafa Alınç'ı' 12 el ateş ederek öldürdü!

BURSA'DA BUGÜN KORKUNÇ BİR OLAY YAŞANDI.Polis memuru .Otomobilini çaldırdığı Mustafa Alınç' ( 17 yaşında ) 12 el ateş ederek öldürdü.

POLİS MEMURU ARABASINI ÇALDIRDI,BULUNCA DA 17 YAŞINDAKİ GENCE ACIMADI

Bursa'da görev yapan polis memuru Ömer E., akrabasına aracını emanet olarak verdi.Akrabası emanet aldığı araçla gezerken yolda otostop çeken 2 gence denk geldi.Ve gençleri polis memuru Ömer E'den emanet aldığı araça bindirdi.Ancak emanet aldığı araçta alkol alan Ömer E'nin akrabası,aracı sürmekte zorlanıp emanet aracı,otostop çekerek araca binen gencin sürmesini istedi.

Daha sonra alkol almaya devam eden polis memurunun akrabası,yolda aldığı gençlere karnının aç olduğunu söyledi ve onlarada yemek ısmarlayacağını teklif etti.Bir lokanta da yemek yemeye başladılar.Yolda otostop çeken gençler alkollü şahsın yanından bir anda uzaklaşıp aracı çalıp kaçtılar.

Araç tam 5 gün bulunamadı, 2 genç 5 gün boyunca ekiplerden kaçmayı başardı!

Polis aracı yakalamak için elinden geleni yaptıysa da ,aracı da çalan gençleride bulamadı.

Daha sonra aracı çalınan Ömer E., kendi imkanları ile çalınan aracını bulmaya çalıştı.Polis memuru Ömer E. çalınan arabasının bir yerde görüldüğünü öğrenip oraya gitti.Bu sırada aracı çalan genç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girdi. bölgede bekleyen Ömer E., otomobilini fark etti. Ömer E., Mustafa A.'ya durması için işarette bulundu. Ancak Mustafa A., Ömer E.'nin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmaya çalıştı.

Polis memuru kaçmaya çalışan genci belinde bulunan ruhsatsız silahı ile vurdu!

Araçla kaçmaya çalılan Mustafa Alınç göğsüne aldığı isabetle otomobilin kontrolünü kaybetti ve bir zeytin ağacına çarparak durdu.17 yaşındaki genç,Polis memurunun kurşunları ile hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 12 boş kovan buldu. Ömer E.'nin ruhsatsız silahından çıkan mermilerden ikisinin arabanın arka tamponu ve sol arka lastiğine, birinin ise Mustafa A'nın göğsüne isabet ettiği belirlendi.