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Bursa'da karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı

Karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan T.A. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa'da karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı
22 Eylül 2020 Salı 00:10

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A., koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 27 Ağustos'ta karantinaya alındı. Karantinada olması gereken T.A., 5 Eylül'de ise düğün salonunda görev aldı.

3 BİN TL PARA CEZASI

Salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceleyerek kural ihlalinde bulunan şahsa 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurdu.

Bursa da karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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