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Bursa'da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı

Bursa'da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı

Bursa'da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı
23 Eylül 2020 Çarşamba 00:12

Bursa'da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı

Bursa'da halk otobüsü şoförü, araca maskesiz binmek isteyen yolcuyu kol ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, annesiyle birlikte durakta otobüs bekleyen 30 yaşındaki Savaş B., Demirtaş Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi.

MASKE UYARISINA SİNİRLENDİ

Otobüs şoförü 42 yaşındaki İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B., maske takmayı reddetti.

ŞOFÖR, KOL VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan maske tartışması, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzet Ç. yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı.

Bursa da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı #1

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Savaş B.’nin yaralandığını görerek sinir krizi geçiren annesi, yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı #2

Savaş B., sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı #3
 
kavga

kavga
 
Bursa da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı #6
 
Bursa da halk otobüsü şoförü maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı #7


Kaynak: Kamu Saati Özel
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