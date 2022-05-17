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Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 DEAŞ'lı terörist, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.

Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Kamusaati
Kamusaati
17 Mayıs 2022 Salı 13:14

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

CANLI BOMBA EYLEMİ HAZIRLIĞINDALARDI

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el konuldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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