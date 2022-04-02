Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 bin öğrenciye burs Verecek!, Başvuru nereden nasıl yapılır 2022

Bursa Büyükşehir Belediyesi Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda gençlere müjde vererek, 3 bin öğrenciye ayda 500 TL burs desteği yapılacağını duyurdu.

BURSA (Haberler.com) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla BURSKOOP'u duyurdu ve bu girişimleriyle 3 bin öğrenciye aylık 500 TL burs verileceğini açıkladı. Öte yandan Aktaş, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022 burs desteği başvuruları ne zaman başlayacak, Bursa Burs yardımı başvuru şartları, başvuru formu nasıl doldurulur, Alinur Aktaş burskoop açıklaması, Burs ödemeleri ne zaman yapılacak, Lise üniversite öğrencileri için 500 TL burs yardımı detayları burada.

Bursa Büyükşehir Belediyesi lise ve üniversite öğrencilerine burs desteği vereceğini açıkladı.

Büyükşehir, eğitim öğretim dönemi olan 8 ay boyunca öğrencilere 500 TL’lik burs yardımı yapacak. Türkiye’de ilk kez kurulan Burs Kooperatifi BURSKOOP ile belediye lise ve üniversite öğrencilerine burs desteği verebilecek. Burs projesiyle ile ilk etap 3.000 öğrencinin bu desteklerden yararlanması bekleniyor. Başvurular online olarak yapılacak.

Burs Büyükşehir Belediyesi Burs Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda velisinin Bursa’da ikamet etmesi,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan üniversitelerde, örgün lisans ya da ön lisans öğrencisi olmak,

Bulunulan dönem itibari ile en az, 100 üzerinden 50 ya da 4 üzerinden 2 genel not ortalamasına sahip olmak,

Özel ya da resmi bir kurumda, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

Maddi olanakları öğrenimini sürdürebilmesi için yetersiz ve bu nedenle desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,

25 yaşını aşmamış olmak.

"ÇOK GÜZEL BİR HABERİ PAYLAŞMAK İÇİN SİZE SESLENİYORUM"

Aktaş, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili üniversiteli kardeşlerim, kıymetli anne ve babalar. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok güzel bir haberi paylaşmak için size sesleniyorum. Biliyorsunuz, üniversiteye giden evlatlarımıza belediyeler olarak 2008'den beri burs imkanı sağlayamıyorduk. İnanın, bu durum bizim de elimizi, kolumuzu bağlıyordu. Bizi de gençlerimiz kadar üzüyordu. 2008 yılında CHP'nin açmış olduğu dava sonucunda gençlerimize burs vermemizin önüne geçen bu durumun çözümü için biz de oturduk düşündük, çok da güzel bir fikir bulduk; BURSKOOP yani Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi.

3 BİN ÖĞRENCİYE AYDA 500 TL BURS

Geçtiğimiz günlerde binlerce evladımız BURSKOOP'A burs başvurusu yaptı bile. Bugün başvurular sonuçlandı. Değerlendirmeler son derece şeffaf biçimde ailelerin gelir durumları incelenerek gerçekleştirildi. Biz de 3 bin öğrencimize ayda 500 TL burs vermeye başlıyoruz.

İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı daha arttıracağız. Bunun yanında sisteme meslek liselerindeki çocuklarımızı da dahil edeceğiz. Öğrencilerimiz her zaman ve her koşulda yanındayız. Siz yeter ki okuyun."

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Sınıf veya dönem tekrarı yapan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksel Okulu ile Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Yüz kızartıcı bir suç sebebi ile hüküm giyenler,

Yüksek lisans veya doktora öğrencileri

Başvuru yapamaz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Burs Başvuru Formu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından burs desteğine başvuru yapmak isteyen adaylar, öncelik aşağıdaki link üzerinden Bursiyer kaydı yapması gerekiyor. Ardından sisteme giriş yaparak burs başvurularını tamamlayabilecek.

https://basvuru.burskoop.com/bursiyer/kayit