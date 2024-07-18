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Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu
Admin
Admin
18 Temmuz 2024 Perşembe 09:48

Burdur Belediyesi'nde gece nöbetindeki güvenlik görevlisi Yalçın Gökçüoğlu, nöbeti devralmaya gelen mesai arkadaşı tarafından kanlar içinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökçüoğlu'nun kendi silahıyla hayatına son verdiğini tespit ederken masa üzerine bırakılan bir notu da buldu. Gökçüoğlu'nun kaleme aldığı notta "Ölümümden kimse sorumlu değildir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Burdur Belediyesi güvenlik personeli, gece nöbetini devralmaya gelen mesai arkadaşı tarafından kanlar içinde ölü olarak bulundu.

YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, saat 00.00 sıralarında Burdur Belediyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre belediyede 16.00-00.00 nöbetinde tek başına görevde olan güvenlik görevlisi Yalçın Gökçüoğlu nöbet değişimine gelen bir başka güvenlik görevlisi tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gökçüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

MASADA YAZILI BİR NOT BULUNDU

Belediyede çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından masada Gökçüoğlu tarafından bırakılan ve üzerinde "Ölümümden kimse sorumlu değildir." yazılı not bulununca Yalçın Gökçüoğlu'nun kendi silahıyla hayatına son verdiği tespit edildi

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan acı haberi alıp belediyeye koşan ailesi, arkadaşları, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Yalçın Gökçüoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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