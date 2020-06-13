Bunları durduramazsınız, tüm ilişiği kesmeniz,uçuşları durdurmanız lazım!

2 ay sıfır vaka ile geçen günlerin ardından 1 günde 50 coronavirüs vakası tespit edildi..Nerede mi Çin'de Şaşırdık mı?

Çin'in başkenti Pekin'de iki ay sonra yeniden Kovid-19 vakaları görülmeye başlandı. Son iki günde hayvan pazarından kaynaklı yaklaşık 50 vaka tespit edildi. Pekin'in çiftlik ürünleri tedarikinin önemli bir kısmını sağlayan pazar kapatıldı, 10 bin kişiye test yapılacak.

BÖYLE GİDERSE TÜM DÜNYA'DA İKİNCİ DALGA GELECEK VE SONUÇLAR DAHA KÖTÜ OLACAK!

2 aydır tek bir vaka görülmeyen Pekin'de şok bir olay yaşandı ve 50 kişi de koronavirüs testi pozitif çıktı.Yani 2.dalga ihtimali üzerinde duruluyor.

İki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmayan Pekin'de son iki günde tespit edilen vakaların ardından alarm seviyesi yeniden yükseltildi.

Kent yönetimi, Pekin'in çiftlik ürünleri tedarikinin önemli bir kısmını sağlayan Xinfadi pazarının kapatıldığını açıkladı. Sebze, meyve ve et ürünleri satılan söz konusu toptancı halinin dezenfekte edileceği bildirildi.

BİRİ BUNLARI DURDURSUN DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLEMEYE HAKLARI YOK!

Tüm dünyayı tehdit eden bu salgın,hayvan pazarından çıkmıştı.İnsanın midesinin nasıl aldığını düşündüren o hayvanları yiyen bu insanlar,dünyayı felakete sürüklüyorlar.Durumun ciddiyetini her zaman anlatmaya çalıştık kamusaati.com olarak ancak kimsenin pek umrunda olmuyor.Sanki virüse çare bulunmuş,virüs bitmiş gibi bir hava var tüm dünyada.

Birileri bunları durdurması lazım.Gereken tüm önlemlerin alınması lazım.Aksi takdirde 2.dalgayı yaşaması muhtemel olan dünyada,sonuçlar bir önceki dalgadan daha tehlikeli olacaktır.