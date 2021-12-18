Bulgarların Edirne akınında son durum

Bulgar levasının 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Bu değer kaybı Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri artırdı.

1 LEVA 9,44 TL OLDU

Başta Bulgaristan olmak üzere Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye adeta akın var.

Son dönemde Bulgar para birimi levanın TL karşısında 9,44'e ulaşması Türkiye'ye ilgiyi artırdı.

KAPIKULE'DE ARAÇ KUYRUKLARI

Günlük market ihtiyaçlarından mobilyaya, giyimden kozmetiğe bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya gelen Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk da her geçen gün artıyor. Her gün sınır kapısında uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Yoğunluk nedeniyle Kapıkule’de giriş peronlarının sayısı 10’a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

TABELELAR BULGARCA OLDU

Diğer yandan Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atıyor.

İş yerleri tabelalarında Türkçe'nin yanında Bulgarca yazılar ekledi.

"BULGARCA BİLEN ELEMAN ARANIYOR"

Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen çalışan bulmak için ilanlar vermeye başladı.

"ÜRÜN YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ"

Bulgarlara fiyatların çok cazip geldiğini belirten esnaf Mehmet Kalkan, “Edirne’de esnaflar olarak Bulgaristan vatandaşlarının burada alışveriş yapmalarında dolayı memnunuz. Çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyor hatta yetiştiremiyoruz. Yılbaşı yoğunluğunun bu ayın 26’sına kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu yoğunluğu daha önceki senelerde bildiğimiz için hazırlıklıyız” dedi.

"BAGAJLARIMIZI DOLDURUP GİDİYORUZ"

Edirne’de fiyatlar uygun olduğunu aktaran Bulgaristan vatandaşı Mustafa Ademov, "Biz burada baklavadan fıstığa kadar bagajlarımızı doldurup gidiyoruz” şeklinde konuştu.



Bulgar vatandaşı Şükrü Genç ise "Buraya yılbaşı alışverişi yapmaya geldim. Bunun yanında ayakkabı, mont, lokum gibi birçok ihtiyacımı da karşıladım. Burada fazlasıyla alışveriş yapıyoruz. Çünkü bizde adet bu şekildedir” diye konuştu.

"BÜTÜN YILBAŞI ALIŞVERİŞİMİZİ BURADAN YAPIYORUZ"

Yılbaşı alışverişi için Ulus Pazarını tercih eden Bulgar Turist Donko Rizal da, “Pazara alışveriş için geldik. Meyvelerimizi, sebzelerimiz her şeyimizi buradan aldık. Yılbaşı için hazırlıklarımıza başladık” dedi.

Bütün yılbaşı alışverişini Türkiye’den karşıladıklarını dile getiren Bulgar vatandaşı Cengiz Osman ise “Ben Bulgaristan’ın Kırcaali kasabasından geliyorum. Bulgar Levası burada yüksek olduğu için bizi çok memnun ediyor. Allah razı olsun buradaki Türk kardeşlerimiz de bize çok yardımcı oluyor. Yılbaşı için halı, hediyelik eşyalar ve elbiseler alıyoruz. Yani her şeyi buradan alıyoruz. Bütün yılbaşındaki alışverişimizi burada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’dan herkesin alışveriş için Edirne’yi tercih ettiğini ifade eden Sabri Angelov, “Buraya artık ailelerimizle birlikte geliyoruz. Kıyafetler almaya ve günlük olarak gezmeye geldik. Yılbaşı için Bulgar vatandaşlarım burayı tercih ediyor. Hem daha ucuz hem de kıyafetler burada daha kaliteli olduğundan burayı tercih ediyoruz." dedi.

ESNAF DURUMDAN MEMNUN

Edirneli Pazar esnafı Reyhan Erdi, “Bulgarlar yılbaşı alışverişi için geliyorlar bu hafta daha çok geleceklerini söylüyorlar. Bizde esnaf olarak bu durumdan memnunuz” diye konuştu.

"YUNANİSTAN'DAN DA GELİYORLAR"

Ulus Pazar esnafı Faruk Küçükacalı da, "Şu anda baktığımızda 2-3 kat daha çok Bulgaristan vatandaşı geliyor. Sadece Bulgaristan vatandaşları değil Yunanistan vatandaşları da gelip, alışverişlerini yapıyorlar. Onlar burada alışveriş yaptıkları için memnun pazarcı esnafı olarak da bizde memnunuz” şeklinde konuştu.

Esnaflardan Engin Kaymak ise, pazarcı esnafı olarak Bulgarlardan çok memnun olduklarını belirterek, “Pazarlarımızda satışlarımız çok güzel. Hediyelik eşyalardan çok fazla alıyorlar. Yılbaşı yaklaştığı için daha çok yoğunluk var. Önümüzdeki haftada böyle bir yoğunluk olur. Genelde yılbaşı için devamlı yoğunluk oluyor” ifadelerini kullandı.