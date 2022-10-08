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Bulgarlar, Edirne'ye kışlık alışverişine geliyor

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmaya gelenler, euroları bozdurduktan sonra ellerine aldıklar Türk Liralarını sallayarak "Harcıyoruz harcıyoruz bitiremiyoruz" dedi.

Bulgarlar, Edirne'ye kışlık alışverişine geliyor
Kamusaati
Kamusaati
08 Ekim 2022 Cumartesi 20:48

Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişinin başlamasının ardından Bulgar turistler, Edirne'ye akın etti.

Havaların soğumasıyla birlikte yeniden kente akın eden Bulgarlar, pazarda; kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente daha az gelen Bulgar turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve Pazarlara gelerek tezgâhları didik didik etti.

Esnaf mutlu

Araçlarını park ettikten sonra pazarın yolunu tutan Bulgarlar, öğlene kadar alışverişlerini tamamlayıp geri dönüş yoluna geçiyor. Pazarda oluşan Bulgar turist yoğunluğu, esnafın da yüzünü güldürüyor.

"Her şeyi aldık"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Olga Asenova, "Çocuklara ayakkabı alacağız, gezeceğiz. Halı aldık, çamaşır için yumuşatıcı, kaşar peyniri, her şeyi aldık." dedi.

"Kışa hazırlık yapıyoruz"

İHA'nın haberine göre; Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Feyzi Murat, "Yelek aldık, pijama aldık, çarşaf aldık. Kışa hazırlık yapıyoruz. Ne gerekiyorsa alıyoruz." dedi.

"Bagajları doldurup gidiyoruz"

Bulgaristan'dan gelen Vedat Nazım, "Bazen 500, bazen 600 Euro bozduruyoruz. Ekmek alıyoruz, elbise alıyoruz. Fiyatlar burada uygun. Bagajları doldurup gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Bulgaristan'da fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Asya Remzi, "Kendimize her şey aldık. Aldıklarımızı arabamıza yerleştirip yine başka şeyler almaya çıkacağız. Çok memnunuz." diye konuştu.

"Elektrikli battaniye alıyorlar"

Bulgaristan'dan Türkiye'ye pasaportsuz girişin başlamasının ardından işlerinde hareketlilik olduğunu belirten Edirne esnafı Hüseyin Aydın, "Genelde önümüz kış ve Bulgaristan'da doğalgaz sorunu olduğu için kalın ürünlere talep çok fazla. Yorgan, battaniye ve elektrikli battaniye alıyorlar." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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