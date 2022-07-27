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Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte Bulgaristan kimliği taşıyanlar, turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.

Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı
Kamusaati
Kamusaati
27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:16

Türkiye'yi ziyaret eden Bulgaristan vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırıcı bir adım atıldı.

Söz konusu ülke vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatleri ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Bulgaristan vatandaşları için muafiyet adımı

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin 27 Temmuz tarihli sayısında yayınlandı.

Karara göre, Bulgaristan vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize işlemlerinden muaf tutulacak.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şöyle denildi:

Turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti

"Bulgaristan Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğinde karar verilmiştir."

İlk 5 ayda Türkiye'ye gelen Bulgar turist sayısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri, 2022'nin ilk beş ayında 944 bin 366 Bulgaristan vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini söylüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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