Bulgaristan PCR şartını kaldırdı: Edirneli esnaf memnun

Bulgaristan, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeye girişte istediği belgelerde değişikliğe giderek, her geçişte PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, vakalar ve ülkelerinde düşük kalan aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi kırmızı bölge ülkeler arasına almıştı.

Kararla 20 Ocak tarihinden itibaren ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi de istemeye başlamış, bu karar, özellikle Edirne'ye gelen Bulgar turistleri etkilemişti.

ESNAFLAR KEPENK İNDİRDİ

Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş sırasında istenen 600 liralık PCR testi, kente akının önünü kesti. Hafta sonları günlük 10 bini bulan Bulgar turist sayısı, 3 binlere kadar düştü. Hatta kentteki bazı esnaf kepenk indirdi.

Edirneli esnafı sevindiren haber ise Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi ve zorunlu PCR testinin her geçişte istenmeyeceği açıklandı.

1 ŞUBAT'TA KALKIYOR

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı genelgeyle, Covid-19 salgını kapsamında Bulgaristan'a giriş önlemlerini gevşettiğini açıklamıştır. Türkiye 'kırmızı' kategoride olup, 1 Şubat Salı günü hayata geçecek yeni uygulamaya göre, ülkemizden Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerde, geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ya da en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı antijen testi sonucu ibraz edilmesi yeterli olacaktır."

Açıklamada, ayrıca aşı sertifikasının son aşıdan 270 güne kadar belirtilmesi gerektiği ve eğer aşının geçerlilik süresi bitmesi durumda PCR testi isteneceği belirtildi.

"İŞLER BIÇAK GİBİ KESİLMİŞTİ"

Balıkpazarı Caddesi'nde tatlıcılık yapan Muhammed Kaplan, zorunlu PCR testi uygulaması ile Bulgar müşterilerinin yüzde 90 azaldığını söyleyerek, "Müşterilerimizin yüzde 85'i Bulgaristan'dan geliyor. Yılbaşından önce işlerimiz çok iyiydi. Haberi duyunca rahatladık çünkü PCR uygulaması gelmeden önce yatırımlar yapmıştık, stokta mallarımız vardı. Esnaf olarak yüzümüz güldü. Uygulama devreye girince, işler bıçak gibi kesilmişti." dedi.

"TEST KARARIYLA BİZİ MAHVETTİLER"

Saraçlar Caddesi'nde giyim mağazası işleten Tolgahan Alfer de Bulgaristan'ın PCR testi uygulamasının işlerini çok etkilediğine dikkat çekerek, "Bizim için iyi oldu çünkü yılbaşından önce ticari anlamda güzel hareketlilik vardı. Bulgar tarafından PCR testi istemeye başladıktan sonra bizi mahvettiler, işlerimizi çok etkiledi. Çok iyi rakamlar yaparken, çok komik rakamlara düştük. Maddi anlamda mahvolduk." diye konuştu.