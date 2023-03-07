Bülent Turan'ın 3 yıl önceki açıklaması yeniden gündem oldu: İlan ediyorum, Kılıçdaroğlu aday olursa ben de adayım

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 2020'de yaptığı "İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım" açıklaması yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada pek çok kişi "Aday olacak mısınız?" diye sorarken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise "Tebrik ederim. Hayırlı olsun" yorumunda bulundu.

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 2020'deki açıklaması yeniden gündeme geldi.

3 YIL ÖNCEKİ AÇIKLAMASINI PAYLAŞTILAR

Turan'ın 3 önce söylediği "İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" dediği açıklamayı paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Turan'a "Aday olacak mısın?" diye sordu.

GÜRSEL TEKİN: HAYIRLI OLSUN

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise bu paylaşımlara "Tebrik ederim. Hayırlı olsun" diyerek katıldı.

NE DEMİŞTİ?

Turan'ın 3 yıl önce yaptığı açıklama şöyle: Sayın Kılıçdaroğlu Hükümeti eleştirirken AK Partili arkadaşlarımızın 'öyleyse aday olun' demesine kürsü heyecanıyla bir an sanki adaymış gibi ifade etti. Ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu'nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım."