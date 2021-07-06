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Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara'da yaptığı konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
06 Temmuz 2021 Salı 22:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİ VE SAYGILARINI İLETİYORUM"

"Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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