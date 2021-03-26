Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Z KUŞAĞI NE DEMEK?

Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı olan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici; Türkiye genelinde yapılan 6 araştırmanın sonucuna dayanarak X,Y ve Z kuşağında yer alan seçmenlerin siyasi eğilimlerine vurgu yapıp 2023 seçimleri için çarpıcı veriler paylaştı.

Z KUŞAĞINDA 6 MİLYON SEÇMEN VAR

Z kuşağı, Türkiye siyaseti açısından oldukça önemli potansiyele sahip bir kitle olarak biliniyor. 2023'te oy kullanacak 62 milyon 411 bin 753 seçmenin 38 milyon 132 bin 848'ini oluşturan Z kuşağından 5 milyon 940 bin 916 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

İTTİFAKLAR ARASI FARK 2 KAT

Z kuşağının 2023'deki oy oranının %11,8 civarında olması beklenirken, ankete göre bu kitleyi oluşturan 15 ile 21 yaş arası gençlerin yüzde 23.6'sı Cumhur İttifakı'na; %56.9'u ise Millet İttifakı'na oy veriyor.

DİĞER KUŞAKLARDAKİ SON DURUM

Y kuşağında ise 22-27 yaş arasındaki gençlerin yüzde 26.9'u Cumhur, yüzde 55.1'i Millet İttifakı'na; 28 ile 42 yaş arasındaki 100 kişiden %30.6'sı Cumhur İttifakı'na, 49.4'ü ise Millet İttifakı'na oy vereceğini söylüyor.

Z KUŞAĞI NE DEMEK?

Z kuşağı, kendinden önce gelen X ve Y kuşaklarından farklı çerçevede tanımlanan, içinde bulunduğumuz çağın teknolojik imkân ve gerekliliklerine son derece uyumlu yetişmiş, hızlı ve kıvrak hareket edebilen bir kuşaktır. Birçok kaynakta 2000 yılından itibaren doğan çocukları tanımlamak için kullanılan Z kuşağı adlandırması ise teknolojiyle çepeçevre sarılmış günümüz dünyasının tam ortasına doğmuş kuşak olarak adlandırılıyor. Özellikle bilişim ve internet teknolojilerini aktif olarak kullanan Z kuşağı, önceki nesillerden farklı olarak, sokaklarda değil bilgisayar başında büyümüştür. İnternet kullanımı Z kuşağının yaşamında öyle önemli bir yer tutar ki, bu kuşak kimi zaman "internet kuşağı" olarak da anılır.