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Bugün hava nasıl olacak? 20 Haziran 2021 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da ise sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 20 Haziran 2021 yurtta hava durumu
20 Haziran 2021 Pazar 11:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38


Kaynak: Kamu Saati Özel
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