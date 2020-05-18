Bugün dolar kaç lira oldu 18 mayıs pazartesi 2020, dolar 7 TL'nin altına düştü mü

1 dolar kaç türk lirası oldu 18 mayıs, dolar 7 liranın altına mı düştü

Dünya koronavirüsle mücadele ederken,ölümler yaşanırken,sağlık sistemleri çökerken malesef başka problemlerde beraberinde geldi.

Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ekonomi allak bullak oldu.Ülke olarak dünyaya nazaran ufak tefek sıkıntılar yaşasak da ekonomi de şuana kadar ciddi kayıplar vermedik.

EKONOMİMİZE ZARAR VERMEK İSTEYENLER YİNE DOLARLA VURMAYA ÇALIŞTI

Koronavirüsünün yaşattığı olumsuz durumu fırsat veren dolar fırsatçıları yine iş başına geçti.Dolar geçen haftalarda bir tarihi rekor kırarak 7,25 TL'leri görmüştü.Ancak özellikle hükümetimizin aldığı sert önlemlerle bugün yani 18 mayıs pazartesi günü dolar çakıldı!

Dolar kuru an itibarı ile 6,89 Türk lirası.Dolardaki düşüş devam dolar fırsatçıları çok üzgün.

Aman dikkat hata yapmayın dolar daha da düşecektir!

Koronavirüsünün etkisini yitirmesi ile beraber doların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz.Ayrıca hükümetimizin doların olağandışı hareketlerine sert müdehalelerde bulunuyor ve doları kontrol altında tutmayı başarıyor.

Develasyon oluyor ya da olacak iddialarına inanmayınız.Bu Türkiye eski Türkiye değil artık.Eğer devlet isterse doları daha da aşağı çeker.Tabi eğer devlet isterse.

dolar 7 TL'nin altına düştü mü,

Evet düştü Dolar kuru an itibarı ile 6,89 Türk lirası.Dolardaki düşüş devam dolar fırsatçıları çok üzgün.

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