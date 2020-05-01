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Bugün dolar kaç lira oldu 1 mayıs 2020 cuma

dolardaki yükseliş sürecek mi,dolar kaç lira oldu, dolar neden 7 lirayı geçti

Bugün dolar kaç lira oldu 1 mayıs 2020 cuma
01 Mayıs 2020 Cuma 12:48

Dünyadaki olumsuz gelişmeler sonunda doları 7 TL'nin üzerine çıkardı.Dünyanın uzun zamandır görmediği felaketi şu günlerde yaşıyoruz.Malesef corona virüsü dünya da 250 bine yakın ölüme sebebiyet verdi.Büyük savaşlardan sonra ilk defa bu kadar dünya genelinde tek bir sebebten ötürü ölüm yaşandı.

ALTIN DÜŞTÜ DOLAR TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ!

Evet..Bugün günlerden 1 mayıs.Ve dolar 7 liranın üzerine çıktı.Uzmanlar bu durumu korona virüsü ile ilişkilendiriyor.Corona ile alakalı Amerika da her ne kadar ciddi sorunlar olsa da , ABD dolarına güven hala tam.

Öte yandan geçen haftalarda inanılmaz yükselişe geçen altın ise bu hafta çakıldı.Bu bizlere altının artık güvenli liman değil, tam tersine doların yani kağıdın güvenli liman olduğunu gösteriyor.

dolardaki yükseliş sürecek mi

Önümüzdeki hastalık belirsizliğini koruyor..Ve bizce aşı bulunana dek yani kesin bir tedavi olana dek bu belirsizlik sürecek gibi.Buna bağlı da dolardaki artışlar devam edebilir.Ayrıca faizlerin iyice düşmesi sermaye sahiplerini kağıda itiyor.Ancak yine de doların ya da altının ne olacağı belli olmaz.İnsanlar kesin bir yatırım aracı görmüyor artık ikisini de.Bu yüzden benim görüşüm TL de tutmak en doğrusu.En azından bu belirsiz günlerde zarar etmezsiniz.

kamusaati.com

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