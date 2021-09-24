Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Dolar Euro Altın Yükselecek mi? Düşecek mi ? 25 Eylül Cumartesi

Çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Peki dolar kaç lira oldu? Euro kaç lira oldu? Borsa Son Dakika 25 Eylül Cumartesi

Güne 491,45 ile başlayan Gram Altın, saat 20:51 itibarıyla %0,49 artışla 494,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük 490,38, en yüksek 496,39 seviyelerini gören Gram Altın, günü 491,39 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 16.09.2021 tarihinde 477,72 ile son bir ayın en düşük, 23.09.2021 tarihinde ise 502,14 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 494,25 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,6472 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 20:52 itibarıyla %1,40 artışla 8,7734 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,6023, en yüksek 8,6678 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,6493 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 02.09.2021 tarihinde 8,2566 ile son bir ayın en düşük, 23.09.2021 tarihinde ise 8,8021 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,7734 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 10,1324 ile başlayan Euro kuru, saat 20:51 itibarıyla %2,10 artışla 10,3273 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,0882, en yüksek 10,1821 seviyelerini gören Euro, günü 10,1252 seviyesinde kapattı. Euro, 01.09.2021 tarihinde 9,7770 ile son bir ayın en düşük, 23.09.2021 tarihinde ise 10,3360 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,3273 TL'ye karşılık gelmektedir.

Amerikan doları nedir?

Amerikan doları (USD), Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimidir. Amerikan doları bir ölçüt para birimi olarak kabul edilir ve dünya çapında işlemlerde en çok kullanılan para birimidir. Buna ek olarak, ABD dışındaki birçok ülkede resmi para birimi olarak kullanılırken, birçok ülkede de resmi olmayan şekilde ülkenin kendi parasıyla birlikte kullanılır.

Amerikan doları neden bu kadar önemlidir?

Amerikan doları dünyadaki en önemli ve güvenilir para birimidir. Çoğu uluslararası ticaret dolar üzerinden yapılır, bu nedenle değerinin çoğu ülkenin uluslararası ticareti üzerinde önemli ve doğrudan bir etkisi vardır. Dolar, altın ve petrolün de dahil olduğu emtia piyasasında standart para birimi olarak kullanılır ve bu nedenle emtia fiyatları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Dolar aynı zamanda dünyanın önde gelen rezerv para birimidir. Küresel hükümetler ve özel kuruluşlar tarafından tutulan yabancı rezervlerin en büyük yüzdesini temsil etmektedir. Ayrıca ABD Doları küresel ölçekte en likit tahvil piyasasını sunmaktadır.

Dolar kuru nedir?

Dolar kuru, bir para biriminin Amerikan doları (USD) karşısındaki değerini ifade eder.

Dolar Kurunu Etkileyen Faktörler

Dolar kurunu etkileyen faktörler üç gruba ayrılabilir:

1- Arz ve Talep Faktörleri

ABD, ürün veya hizmet ihraç ettiğinde, dolar için bir talep yaratır çünkü müşterilerin mal ve hizmetler için dolar olarak ödeme yapması gerekir. Bu nedenle, ülkeler dolar ile ödeme yapmak için kendi para birimlerini satarak yerel para birimlerini dolara dönüştürmek zorundadır. Buna ek olarak, ABD hükümeti veya büyük Amerikan şirketleri, yabancı yatırımcılar tarafından satın alınan sermayeyi artırmak için tahvil ihraç ettiğinde, daha sonra bu ödemelerin dolar olarak yapılması gerekecektir. Bu aynı zamanda ABD'ye ait hisse senetlerinin ABD dışındaki yatırımcılar tarafından alınması durumunda da geçerlidir; yabancı yatırımcıların bu hisse senetlerini dolar ile satın almaları için kendi paralarını satıp dönüştürmeleri gerekir.

Bu örnekler ABD'nin dolar için nasıl daha fazla talep yarattığını ve bunun karşılığında dolar arzı üzerinde nasıl baskı oluşturduğunu ve doların, dolar almak için satılan diğer para birimlerine göre değerini nasıl artırdığını gösteriyor. Bu sebeplerden dolayı ABD doları, küresel ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli bir sığınak olarak kabul edilir, bu nedenle ABD ekonomisinin performansındaki dalgalanmalara rağmen dolar talebi sıklıkla devam edebilir.

2- Piyasa Psikolojisi

ABD ekonomisinin zayıflaması ve işsizliğin artması nedeniyle tüketimin yavaşlaması durumunda; ABD, yerel para birimine dönmek için tasfiye olasılığı ile karşı karşıya gelebilir; bu tasfiye tahvil veya hisse senetlerinin satışından gelecek nakit geri dönüşü şeklinde sağlanabilir. Yabancı yatırımcıların yerel para birimlerini geri almaları dolar üzerinde hafifletici bir etkiye sahiptir.

3- Teknik Faktörler

Bordro verileri, GSYİH verileri ve ekonomide güç veya zayıflığı temsil eden çeşitli hükümet istatistikleri doların değerindeki değişimi etkileyen teknik faktörlerdir.

Zayıf Dolar Nedir?

Zayıf dolar, Amerikan dolarının değerinin diğer yabancı para birimlerine göre fiyat düşüşü eğilimi göstermesidir. Amerikan dolarıyla en yaygın olarak karşılaştırılan para birimi Euro'dur, bu nedenle Euro dolara karşı yükselirse, doların zayıfladığı söylenir. Esasen zayıf dolar, bir Amerikan dolarının daha az miktarda dövizle takas edilebileceği anlamına gelir. Zayıf dolar, Amerikan doları ile fiyatlandırılan malların fiyatındaki artışın yanı sıra, ABD dışındaki ülkelerde üretilen malların da ABD tüketicileri için daha pahalı hale gelmesi anlamına gelir.

Zayıf dolar küresel ekonomi için ne anlama gelir?

Zayıflayan dolar, ABD için ithalatın daha pahalı hale gelmesi anlamına gelir, ancak aynı zamanda ihracatın ABD dışındaki diğer ülkelerdeki tüketiciler için daha cazip olması anlamına gelir. Buna karşılık, güçlenen bir dolar ABD’de ihracat için kötü, ancak ithalat için iyidir.

Zayıf dolar terimi, iki veya üç günlük fiyat dalgalanmasının aksine, uzun bir süre tanımlamak için kullanılır. Ekonomi gibi, bir ülkenin para biriminin gücü de döngüseldir, bu nedenle uzun süren güç ve zayıflık dönemleri kaçınılmazdır. Bu süreler içişleri ilgilendirmeyen nedenlerle ortaya çıkabilir. Jeopolitik olaylar, hava durumu ile ilgili krizler, aşırı inşaattan kaynaklanan mali gerginlik ve hatta nüfus eğilimleri bir ülkenin para biriminde baskı yaratabilir.

FED, sağduyulu bir ölçüde bu tür etkileri eşitlemek için çalışır. FED, sıkı veya hafifletici para politikası ile karşılık verir. Sıkı bir para politikası döneminde, Merkez bankası, faiz oranlarını artırırken, ABD doları güçlenecektir. Yatırımcılar daha iyi kazançlardan daha fazla para kazandıklarında (para biriminde daha yüksek faiz ödemeleri), küresel kaynaklardan yatırım çekecek ve bu da ABD dolarını bir süre daha yükseltecektir. Tersine, FED'in para politikasının hafifletilmesi, faiz oranlarının düşürülmesi ve zayıf bir dolar oluşturulması anlamına gelir.

Güçlü Dolar Nedir?

Güçlü bir Amerikan doları, para biriminin tarihsel olarak yüksek bir seviyede işlem yaptığı anlamına gelir. Güçlü dolar, doların daha önce olduğundan daha fazla para satın aldığı anlamına gelir. Zayıflayan bir Amerikan doları ise aksine diğer para birimine kıyasla değer kaybetmiştir - bu da daha güçlü para birimi için daha az ABD doları değişimi ile sonuçlanır.

Güçlü Doların Etkileri

Güçlü bir ABD doları, büyük sermayeli çok uluslu şirketler için kötü olabilir, çünkü Amerikan mallarını yurtdışında daha pahalı hale getirir. ABD doları değer kazanmaya devam ederse, bunun olumsuz bir uzun vadeli etkisi de olabilir, çünkü denizaşırı tüketiciler Amerikan markalarından uzaklaşmaya başlayabilir.

Dolar ve Altın İlişkisi

ABD’de Altın Standardı sisteminin geçerli olduğu senelerde Amerikan Doları’nın değeri direkt olarak altın miktarına bağlı olarak değişiyordu. ABD’de Altın standardı 1900'den 1971'e kadar kullanıldı. 1971’den itibaren Amerikan doları, fiziksel bir emtia tarafından desteklenmeyen ve değerini hükümet düzenlemesinden alan bir fiat para birimi oldu.

Altının değerinde zaman içerisinde Amerikan doları ile ilişkili olarak dalgalanmalar gerçekleşir. Genellikle, doların değeri dünyadaki diğer para birimlerine göre arttığında, altın fiyatı, Amerikan doları cinsinden düşme eğilimindedir. Çünkü, altın diğer para birimlerinde daha pahalı hale gelir. Düşük fiyatlarla birlikte talep artma eğilimi gösterdiği için Amerikan dolarının değeri düştüğünde ise, altın diğer para birimlerinde daha ucuz hale gelir ve değeri artar. ABD doları ve altın değeri arasındaki ilişki önemli olmakla birlikte, altının fiyatını etkileyen tek faktör dolar değildir. Ekonomik belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde de altın fiyatları artma eğilimindedir. Sakin zamanlarda altın fiyatı düşme eğilimindedir. Dünyanın en eski ve en çok kullanılan para birimi olan altın, küresel, ekonomik ve politik refah açısından önemli bir parametredir.

Ancak, Amerikan doları ve altın fiyatının aynı anda artması da mümkündür. Bu, başka bir ülke veya bölgedeki kriz nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu, yatırımcıların Amerikan doları ve altın gibi daha güvenli varlıklara akın etmesine neden olur. Amerikan dolarını etkileyen diğer faktörler arasında para politikaları ve ABD ve diğer ülkelerin enflasyon oranı karşılaştırmaları yer alır. Yatırımcıların tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Dolar ve Petrol İlişkisi

Dolar genellikle ham petrolün zaman içindeki fiyat değişimlerini açıklamak için kullanılır. Ham petrol fiyatları Amerikan doları cinsinden hesaplanır. Böylece, dolardaki veya emtia fiyatındaki her bir artış ve düşüş, dolar ve sayısız forex ikilileri arasında anında bir yeniden düzenleme oluşturur. Bu hareketler Japonya gibi büyük ham petrol rezervleri olmayan ülkelerde daha az, Kanada, Rusya ve Brezilya gibi önemli rezervleri olan ülkelerde daha fazla gözlemlenir. Dolar ve petrol fiyatlarındaki değişimler arasında negatif bir korelasyon (istatistiksel olarak ters bir ilişki) vardır. Son yirmi yıldaki verilere dayanarak, doların değerindeki değişiklikler, WTI'daki hareketlerin sadece% 10'unu, Brent petroldekilerin ise %6'sını açıklamaya yetiyor. Petrol ve dolar arasında anlamlı bir ilişki olsa da, para biriminin değerine veya para biriminin değerindeki değişikliklere odaklanarak petrol ve enerji stoklarındaki hareketleri tahmin etmeye çalışmak, yatırımcılara tatmin edici bir sonuç vermeyecektir.

Euro nedir?

Euro, Avrupa Birliği’ne üye (AB) 27 ülkenin 19'unun resmi para birimidir. Euro, merkezi Frankfurt, Almanya'da bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Euro Bölgesi üyesi ülkelerin merkez bankaları tarafından denetlenmektedir. Dünya çapında 175 milyondan fazla insan euroya sabitlenmiş para birimlerini kullanmaktadır.

Euro neden kullanılır?

Euro, bölgenin dalgalanan döviz kurlarını ve döviz maliyetlerini ortadan kaldıran tek bir para birimi kullanarak çalışabileceği anlamına gelir. Tek bir para birimi sınır ötesi ticareti basitleştirir ve ekonomileri büyüdükçe dengeler. Buna ek olarak, tüketicilerin daha fazla seçeneği olur. Ortak bir para birimi, diğer ülkelerde seyahat ve turizmi de teşvik eder. Küresel düzeyde, euro AB'ye tüm üyelerini temsil ettiği için daha fazla siyasi nüfuz sağlar; Euro, ABD doları sonrasında ikinci en önemli uluslararası para birimidir.

Euro’nun Dezavantajları

Bazı eleştirmenler, Euro’nun benimsenmesinin ECB'ye tüm euro bölgesi için para politikası oluşturma yetkisi vermek gibi olumsuz sonuçları olduğunu savunuyorlar. Bu durum, AB üye ülkelerinin kendi ekonomilerine uygun para politikaları uygulama yeteneğini ortadan kaldırıyor ve onları tüm euro bölgesi için oluşturulan politikayı izlemek zorunda bırakıyor. Yerel parasal koşullar euro bölgesinin geri kalanından belirgin şekilde farklı olabileceğinden, bu esneklik zaman zaman üye ülkeler için zararlı sonuçlar doğurabiliyor.

Euro’ya yapılan bir başka eleştiri, değerinin Alman ekonomisine yakın bir şekilde hizalanmış olması ve ekonomik döngünün farklı aşamalarındaki diğer daha küçük ulusların bu durumdan zararlı çıkması. Örneğin, Alman ekonomisi güçleniyorsa, Euro’nun yüksek olması muhtemeldir. Bununla birlikte, başka bir ulus ekonomik bir gerilemede ise, daha zayıf bir para birimi ile biraz rahatlama yapabilir fakat euro rejimi altında olduğu için, bu genellikle mümkün değildir.

Euro ve Faiz Oranları

ECB, AB'deki para politikasını denetler. ECB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. ECB ayrıca euro bölgesi için kilit faiz oranları belirler. Vergiler hala AB ülkeleri tarafından alınmaktadır ve her ülke kendi bütçesine karar vermektedir. Ulusal hükümetler, yatırım faaliyetlerinin istikrarı, büyümeyi ve istihdamı artırması için ortak kamu maliyesi kuralları oluşturmak için işbirliği yapmaktadır.