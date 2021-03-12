12 Mart Cuma çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 12 Mart Cuma altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

12 Mart Cuma çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 12 Mart Cuma altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu? Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi.

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 420,93 ile başlayan Gram Altın, saat 21:31 itibarıyla %0,75 azalışla 416,59'dan işlem görüyor. Dün en düşük 416,12, en yüksek 422,84 seviyelerini gören Gram Altın, günü 420,49 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 19.02.2021 tarihinde 394,74 ile son bir ayın en düşük, 26.02.2021 tarihinde ise 424,25 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 416,59 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 7,6184 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:33 itibarıyla %1,45 azalışla 7,4967 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,5908, en yüksek 7,7829 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,6150 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.02.2021 tarihinde 6,8965 ile son bir ayın en düşük, 08.03.2021 tarihinde ise 7,7831 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,4967 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 9,0851 ile başlayan Euro kuru, saat 21:33 itibarıyla %1,40 azalışla 8,9414 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,0338, en yüksek 9,2271 seviyelerini gören Euro, günü 9,0676 seviyesinde kapattı. Euro, 18.02.2021 tarihinde 8,3628 ile son bir ayın en düşük, 08.03.2021 tarihinde ise 9,2306 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 8,9414 TL'ye karşılık gelmektedir.

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