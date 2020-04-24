Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 24 nisan cuma 2020,altın 700 lirayı geçer mi 2020

çeyrek altında son durum, altın 700 lirayı geçer mi 2020

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Altın tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor,.24 nisan 2020 cuma saat 12,30 itibarı ile 1 çeyrek altın 637 TL OLDU,.

ÇEYREK ALTINDA TARİHİ REKOR

Altın fiyatları anlık yukarıdaki gibi,.Gram altın satış 387 TL olurken, Çeyrek altın 637 TL oldu,.Bu Türkiye tarihinde bir rekor

altın 700 lirayı geçer mi 2020

Altının bu kadar artmasının en büyük sebebi olarak yine güvenli liman olarak görülmesidir,.Dünyanın her yerinde kendine bir yer bulan altın,özellikle corona virüsünün yayılmasından sonra bu kadar tavan yaptı,.Altın 700 lirayı geçer mi sorusuna ise,her şey olabilir diyoruz,.Çünkü kısa zamanda 600 TL sınırını kolay geçti,.700 TL bandını da aşabilir,.

Hatırlarsanız birkaç ay önce çeyrek altın 510 tl civarındaydı,.

Şöyle bir hesap yapalım diyelimki 2 ay kadar önce 200 bin TL nakitiniz vardı,.O zamanlarda bu paraya 392 çeyrek altın alıyordununuz,.An itibarı ile 24 nisan cuma bu altınları satmaya karar verseydiniz basit bir hesapla tam 50 bin tl kar ediyordunuz,.Yani 200 bin lira paranız 250 bin oluyordu,.,.!

Altının artmasının en büyük 2 sebebi olarak,

1,.Corona virüsü salgını endişesi

2-Merkez bankası faizleri tarih de görülmemiş bir şekilde indirmesi,.

kaynak., kamusaati,.com