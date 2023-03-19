Bugün çeyrek altın kaç lira oldu ? 20 Mart Pazartesi 2023 Altın Fiyatları

20 Mart Pazartesi 2023 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1.216 liraya YÜKSELDİ. Çeyrek altın ise 1955 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,84'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 19,01'e yükseldi.

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 20 Mart Pazartesi 2023 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar? Çeyrek altın serbest piyasada 1,955.00 liradan işlem görmektedir.