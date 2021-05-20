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Bugün Benzin, Motorin ve LPG ye Büyük Zam yapıldı

Benzin, motorin ve LPG ile bazı akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı.

Bugün Benzin, Motorin ve LPG ye Büyük Zam yapıldı
20 Mayıs 2021 Perşembe 09:52

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0,8652 TL’den 1.3313 TL’ye, 98 oktan benzinde 1,0283 TL’den 1,5836 TL’ye çıkarıldı.

ÖTV miktarı litre başına motorinde 0,7253 TL’den 1,2931 TL’ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’de 0,2810 TL’den 0,8107 TL’ye yükseltildi. Karar bugünden itibaren geçerli olacak.

EPGİS ZAMMI DUYURDU

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada vergi düzenlemesi sonrasında bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatının 55 kuruş, motorinin 67 kuruş, LPG'nin ise 35 kuruş zamlandığını duyurdu.

Benzinin litresi İstanbul’da yaklaşık 7,74 TL’ye, Ankara’da 7,81 TL’ye, İzmir’de 7,82 TL’ye yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #benzin #motorin #zam #lpg
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