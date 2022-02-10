Bugün 10 şubat 2022 Kayseri'de okullar tatil mi?, Kayseride okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent geneli ve ilçelerinde etkili oldu. Kayseri'nin tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı Yahyalı, Hacılar, İncesu da okulları tatil ederken, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı ilçelerinde taşımalı öğrencilerin olduğu okullara darbe vurdu. Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıda ilçelerde ve köylerinde ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde etkili olan kar yağışının devam edeceği bilgisini paylaştı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı belediyelerin karla mücadele ekiplerini de harekete geçirdi. Ekipler gece boyu yol açma ve tuzlama çalışmalarını devam ettirdi.

ÖTE YANDAN TATİL HABERİNİN ÇOÇUKLRIN OKUL YOLUNA DÜŞMESİNDEN SONRA VERİLMİŞ OLMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

"Saat 8 olmuş ya açıklama yeni geliyor okula gittikten sonra geri dönsünler diye mi bu kadar geç tatil edilmiş"şeklinde benzer yorumlar yapıldı kayseri merkez için hala valilikten ve vali Günaydından bir açıklama gelmedi

Kayseri'li vatandaşlar kar yağışının gece 03.00 civarında başladığını ve saat 06.00 olduğunda ise 20 cm i geçtğini yolların kapalı olduğunu belirtirken, çevre illerin erken saatlerde tatil edildiğini ve mağduriyet yaşanmadığını sosyal medyadan paylaştılar, öğrencilerin ve servislerin zorlu yollarda karla mücadele ederek okula gitmeye çalışmaları ve hala bir açıklama yapılması tepkilere neden oldu. İlçelerde ise kaymakamlıklar okulun başlamasına 5- 10 20 dk gibi zaman aralıklarıyla öğrenciler yollara düştükten sonra açıklama yaptılar....