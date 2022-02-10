EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

Bugün 10 şubat 2022 Kayseri'de okullar tatil mi?, Kayseride okullar tatil edildi mi?

Bugün 10 şubat 2022 Kayseri'de okullar tatil mi?, Kayseride okullar tatil edildi mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Bugün 10 şubat 2022 Kayseri'de okullar tatil mi?, Kayseride okullar tatil edildi mi?
10 Şubat 2022 Perşembe 07:37

Okullara kar engeli! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Son dakika kar tatili haberleri...

İncesu'da Okullar Tatil Edildi 10 şubat 2022 Perşembe

Meteoroloji yetkililerinin tahminleri doğrultusunda gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yahyalı, Hacılar, İncesu tatil, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı taşımalı öğrenciler 1 gün tatil edildi.

Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent geneli ve ilçelerinde etkili oldu. Kayseri'nin tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı Yahyalı, Hacılar, İncesu da okulları tatil ederken, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı ilçelerinde taşımalı öğrencilerin olduğu okullara darbe vurdu. Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıda ilçelerde ve köylerinde ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde etkili olan kar yağışının devam edeceği bilgisini paylaştı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı belediyelerin karla mücadele ekiplerini de harekete geçirdi. Ekipler gece boyu yol açma ve tuzlama çalışmalarını devam ettirdi.

ÖTE YANDAN TATİL HABERİNİN ÇOÇUKLRIN OKUL YOLUNA DÜŞMESİNDEN SONRA VERİLMİŞ OLMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

"Saat 8 olmuş ya açıklama yeni geliyor okula gittikten sonra geri dönsünler diye mi bu kadar geç tatil edilmiş"şeklinde benzer yorumlar yapıldı kayseri merkez için hala valilikten ve vali Günaydından bir açıklama gelmedi

Kayseri'li vatandaşlar kar yağışının gece 03.00 civarında başladığını ve saat 06.00 olduğunda ise 20 cm i geçtğini yolların kapalı olduğunu belirtirken, çevre illerin erken saatlerde tatil edildiğini ve mağduriyet yaşanmadığını sosyal medyadan paylaştılar, öğrencilerin ve servislerin zorlu yollarda karla mücadele ederek okula gitmeye çalışmaları ve hala bir açıklama yapılması tepkilere neden oldu. İlçelerde ise kaymakamlıklar okulun başlamasına 5- 10 20 dk gibi zaman aralıklarıyla öğrenciler yollara düştükten sonra açıklama yaptılar....

İlişkili Haberler
Ömer Yılbat, İNCESU'da GÖNÜLLERİ FETHETMEYE DEVAM EDİYOR
Ömer Yılbat, İNCESU'da GÖNÜLLERİ FETHETMEYE DEVAM EDİYOR
Ömer Yılbat Kimdir? Kayseri İncesu Ömer Yılbat Kaç Yaşında Nerelidir?
Ömer Yılbat Kimdir? Kayseri İncesu Ömer Yılbat Kaç Yaşında Nerelidir?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yusuf - 47 dakika önce
Saat 8 olmuş ya açıklama yeni geliyor okula gittikten sonra geri dönsünler diye mi bu kadar geç tatil edilmiş
Yanıtla Beğenme(0)