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Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç, SON SEÇİM ANKETİ

Yapılan son araştırmaların sonuçları açıkladı.

Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç, SON SEÇİM ANKETİ
Ömer
Ömer
12 Nisan 2022 Salı 00:47

Türkiye'nin önünde çok kritik bir seçim var.

2023 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Siyasi parti liderleri arasında ittifakların genişletilmesi için görüşmeler de büyük bir gizlilik içerisinde devam ediyor.

Peki anketler ne diyor?

Bu pazar genel seçim olsa hangi partinin oy oranı kaç?

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Cumhur İttifakı'nın adayı ile Millet İttifakı'nın adayı yüzde kaç oy alır?

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ İTTİFAKIN ADAYINA OY VERİRSİNİZ?

  • Cumhur İttifakı: %52,7
  • Millet İttifakı: %47,3

BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

  • AK PARTİ: %38,1
  • CHP: %23,2
  • İYİ PARTİ %11,6
  • HDP: %10,9
  • MHP: %10,3
  • YENİDEN REFAH: %1,7
  • MEMLEKET PARTİSİ: %1
  • SAADET PARTİSİ: %0,7
  • DEVA: %0,7
  • BBP: %0,5
  • GELECEK: %0,3
  • TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: %0,1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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