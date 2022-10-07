Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz? | Son Seçim Anketi 6 Ekim 2022

Areda Survey, seçmenin nabzını yokladığı son araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ankette, "Millet İttifakını oluşturan partiler iktidar olursa birlikte hareket edip ortak politikalara imza atabilecekler mi?", "Hangi ittifakın Cumhurbaşkanı adayı seçimi kazanır?", "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?", "Millet ittifakı ortak aday çıkarabilecek mi?", "Mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çözer muhalefet mi?", "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" soruları seçmene soruldu. Çıkan sonuçlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin güven tazelediği görüldü.

"MİLLET İTTİFAKI ORTAK HAREKET EDEBİLECEK Mİ?"



Katılımcılara, "Sizce Millet İttifakı'nı oluşturan partiler iktidar olursa birlikte hareket edip ortak politikalara imza atabilecekler mi?" sorusu soruldu.



Yüzde 45,9 "Evet" derken, yüzde 54,1 ortak politikaların yürütülemeyeceği kanaatini dile getirdi.

"MİLLET İTTİFAKI ORTAK ADAY ÇIKARABİLECEK Mİ?"



Ankette dikkati çeken sonuçlardan biri seçmenin Millet İttifakı'nın ortak aday çıkaracağına dair inancını kaybetmesi.

Mart 2022'deki araştırmalarda yüzde 70'i geçen sonuç, son araştırmada yüzde 50'nin altına düştü.



Yüzde 49,7 "Evet" derken, yüzde 50,3 "Hayır" diyerek ortak aday çıkaramayacaklarını ifade etti.

"SİZCE HANGİ İTTİFAKIN CUMHURBAŞKANI ADAYI SEÇİMİ KAZANIR?



Ankete katılanlardan yüzde 50,6'sı Cumhur İttifakı, yüzde 49,4'ü ise Millet İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını söyledi. BUGÜN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ İTTİFAKA OY VERİRSİNİZ?



"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusuna gelen cevaplara göre, Cumhur İttifakı yüzde 51,4, Millet İttifakı'nın yüzde 48,6 oy aldığını görüldü. "MİLLET İTTİFAKININ ADAYI KİM OLMALI?"



Katılımcılara, Millet İttifakı'nın adayı olarak hangi ismi görmek istedikleri de soruldu. İlk sırada yüzde 34,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş yer aldı.



Onu Yüzde 32,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görmek isteyenlerin oranıysa yüzde 5,5'te kaldı. "MEVCUT EKONOMİK SORUNLARI HÜKÜMET Mİ ÇÖZER MUHALEFET Mİ?"



Katılımcılara, mevcut ekonomik sorunların çözümü için kime güvendikleri de soruldu. Yüzde 45,9 hükümet çözer dedi. Muhalefete güvenenlerin oranıysa yüzde 34,4'te kaldı.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ?"

Katılımcıların yüzde 47,8'i bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 23, Kılıçdaroğlu diyenlerin oraı yüzde 15,8, Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı ise yüzde 8,6 oldu. İBB Başkanı İmamoğlu'na destek ise sadece yüzde 2,8 oldu.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"



AK Parti de anketten birinci parti çıktı.

DEVA VE GELECEK PARTİLERİNİN OYLARI ERİDİ



Millet İttifakı'nın diğer partilerine de desteğin düştüğü görüldü.

2020 yılının Eylül ayında yüzde 3,8 destek bulan DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 1,3'e geriledi. Geçtiğimiz yılın eylül ayında oy oranı yüzde 1,1'i bulan Gelecek Partisi'ne destek ise yüzde 0,1'e kadar düştü.