Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz anketi

Saros Araştırma'nın yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan, bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa tüm rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor.

Türkiye'de muhalefet tarafından sık sık gündeme getirilen erken seçim tartışmaları üzerine anket şirketleri de kamuyounun nabzını tutmaya başladı. Son veriler, Saros Araştırma'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Yeniden Refah Partisi başkanı Fatih ERBAKAN, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Selahattin Demirtaş konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşısındaki ismin ikinci tura kalması durumunda kime oy verileceği soruldu. Tüm karşılaştırmalarda kazanan Recep Tayyip Erdoğan oldu. İŞTE RAKAMLAR Recep Tayyip Erdoğan %50,4 Fatih ERBAKAN %49,6 Recep Tayyip Erdoğan %60,4 Kemal Kılıçdaroğlu %39,6 Recep Tayyip Erdoğan %58,1 Meral Akşener %41,9 Recep Tayyip Erdoğan %69 Muharrem İnce %31 Recep Tayyip Erdoğan %61,5 Selahattin Demirtaş %38,5 Recep Tayyip Erdoğan %56,1 Mansur Yavaş %43,9 Recep Tayyip Erdoğan %52,1 Ekrem İmamoğlu %47,9 Recep Tayyip Erdoğan %65,5 Tunç Soyer %34,5

Kaynak: