Bu karışımı Kapınıza Asın Ne Sinek Ne Böcek Evinize Yaklaşsın..

Portakalın doğal kokusu hem karasinekleri uzaklaştırmak için bir çözümdür, hem de doğal bir oda spreyi görevi görür. Sinekler, yiyeceklere ve diğer yüzeylere temas ettiklerinde, taşıdıkları hastalıkları bizlere bulaştırabilirler. Bu nedenle onları evimizden uzak tutmak en iyisidir. Karasinekleri uzaklaştırmak için uygulayabileceğiniz 7 doğal yöntemi öğrenin.

Karasinekleri uzaklaştırmak için bazen çok uğraşmanız gerekebilir. Bir kez evinize girdikten sonra çıkmamak konusunda oldukça ısrarcı olabilirler.

Bu hayvanlar çoğu zaman çöp kutusunda bulunan artıklar onları cezbettiği için evinize gelirler. Bunun yanı sıra, kötü temizlik sebebiyle de ortaya çıkabilirler.

Bu canlıların kötü göründükleri doğrudur; ancak onlarla savaşmak için esas neden sağlığınızla ilgilidir.

Bugün, karasineklerin evinizi istila etmeleri durumunda deneyebileceğiniz 7 doğal ve şaşırtıcı çözümü sizinle paylaşmak istiyoruz.

1. Votka Poşetleri

Evinize, içinde votka bulunan birkaç poşet asmak, özellikle belirli yerlerde toplanan sinekleri uzaklaştırmak için uygulayabileceğiniz ilginç bir yöntemdir.

Votka, hayvanlar için dayanılmaz bir koku verirken; şeffaf poşetler de güneş ışığının kırılmasına ve prizmalar oluşmasına neden olur ve oluşan bu optik etki sinekleri rahatsız eder.

Sinekler sürekli vücudunuza konuyor ya da sizi bir şekilde rahatsız ediyorsa, onları uzaklaştırmak için de vücudunuza az miktarda votka dökebilirsiniz.

2. Fesleğen

Fesleğenin, evdeki sinek istilalarını kontrol etme konusunda bazı ilginç etkilere sahiptir.

Bu şifalı bitkinin de sinekler için dayanılmaz bir kokusu vardır. Sinekler bu kokuyu aldıkları anda orayı terk edeceklerdir.

Fesleğeni bir kap içinde veya bahçenizde çok kolay bir şekilde büyütebilirsiniz. Bunun yanı sıra, yapraklarını kullanarak bir çay hazırlayabilir ve bunu bir sprey şişe aracılığı ile sineklere sıkabilirsiniz.

3. Lavanta Esansiyel Yağı

Lavanta esansiyel yağın insanları rahatlatan; ancak böcekleri uzaklaştıran keskin bir aroması vardır.

İnsanlar bu yağı genellikle stres ve anksiyete terapisi için alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanır. Fakat siz, sinekleri uzaklaştırmak için de kullanabilirsiniz.

Bu sayede hem evinize çok hoş bir aroma vermiş, hem de karasineklerden kurtulmuş olursunuz.

4. Okaliptüs Esansiyel Yağı

Okaliptüs esansiyel yağı, özellikle de solunum sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle tıbbi uygulamalarda kullanılan değerli bir üründür.

Güçlü kokusu soğuk algınlığı, astım veya bronşitten muzdarip olduğunuzda solunum yollarınızı temizlemeye yardımcı olur.

Bunun dışında, evinizi dezenfekte etmek için de ideal bir bileşendir. Çünkü mikroorganizmaları ortadan kaldırır ve sinek ya da karınca gibi böceklerin istilasını engeller.

5. Sarımsak

Sarımsak, keskin bir koku yayan bileşenleri sayesinde evinizde sinek olmasını engelleyecektir. Yemek odasına birkaç diş sarımsak koyun veya yiyeceklerinize sarımsak tozu serpin. Böylece sinekler yemeklerinizin üzerine konmayacaktır.

Birkaç sarımsağı ezip istediğiniz bölgelere yapıştırmayı da deneyebilirsiniz.

6. Elma sirkesi

Elma sirkesinin özellikleri ve yoğun kokusu sinekleri uzaklaştırır ve temas ettikleri yüzeyleri dezenfekte eder.

Doğrudan sinekler üzerine püskürtmek size iyi sonuçlar verebilecek olsa da, küçük tabaklara bir miktar dökmek ve evin çeşitli bölgelerine koymak da iyi bir fikir olacaktır.

7. Karanfil ve Portakal

Bir portakalın kabuğuna birkaç adet karanfil sıkıştırın ve yemek odanıza veya karasineklerin istila edebileceği muhtemel yerlere yerleştirin.

Bu istenmeyen davetsiz misafirleri evinizden uzaklaştırmak için en çok hoşunuza giden yöntemi deneyin.