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Bu hastalık geçmişi olanlar özel güvenlik görevlisi olamayacak

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre intihar girişiminde bulunanlar, madde veya alkol bağımlılığı olanlar, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozuklukları bulunanlar özel güvenlik görevlisi olamayacak

Bu hastalık geçmişi olanlar özel güvenlik görevlisi olamayacak
28 Haziran 2021 Pazartesi 11:02

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği 26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ekinde yer alan hastalığı bulunalar, doktor kararıyla özel güvenlik görevlisi olamayacak

Kamusaati.com olarak yönetmelik özelinde yaptığımız tespitlerin bir kısmı şu şekildedir:

Yönetmelik eki cetvele göre intihar girişiminde bulunanlar, madde veya alkol bağımlılığı olanlar, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozuklukları bulunanlar özel güvenlik görevlisi olamayacak

Yine iyi gören gözü düzeltmeli veya düzeltmesi olarak en az 0,6 olmalıdır. Gözde diplomi olmamalıdır.

İşitme cihazına rağmen Hava Yolu Ses Ortalaması 51 dB ve üzerinde işitme kaybı olanlar özel güvenlik görevlisi olamayacak.

Tedavisi devam eden ya da remisyona (düzeltmeye) girmeyen lösemiler, İleri klinik evreli (Evre III ve IV) malign tümörü olan remisyona (düzeltmeye) girmeyen durumlara sahip olanlar da özel güvenlik görevlisi olamayacak

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde, olmaması istenen hastalıkların tam listesi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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