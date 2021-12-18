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Bu Görüntü Kayseri’de Çekildi

Benzin, mazot ve LPG’ye bu geceyarısından itibaren zam geleceği haberi üzerine Kayseri’de bir vatandaş, su tankıyla geldiği petrol istasyonundan yakıt alırken görüntülendi.

Bu Görüntü Kayseri’de Çekildi
18 Aralık 2021 Cumartesi 19:48
Döviz kurundaki dalgalanma ve akaryakıt ürünlerine gelen üst üste zamlar vatandaşı tedirgin etti. EPGİS’in duyurusuna göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak. Zam haberi sonrası Kayseri’de ilginç bir görüntü kayıtlara geçti. Aracının arkasına su tankını koyan vatandaş, soluğu petrol istasyonunda aldı. Su tankını akaryakıtla dolduran ismi öğrenilemeyen şahıs, daha sonra istasyondan ayrıldı.

SON ZAMLA BİRLİKTE AKARYAKIT ÜRÜRLERİNDEKİ SON FİYATLAR
Bu gece yarısından itibaren yeni zam kararlarının pompaya yansıtılmasıyla benzinin litre fiyatı ortalama 10,97 TL'den 11,66 TL’ye; motorinin litre fiyatı ortalama 10,36 TL’den 11,50 TL’ye ve LPG’nin litresi 8,05 TL’den 8,75 TL’ye yükselecek.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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