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Bu gece yarısından itibaren benzine 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 90 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 35 kuruş, Ankara'da 20 lira 70 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 66 kuruştan satılacak.

Bu gece yarısından itibaren benzine 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
Kamusaati
Kamusaati
28 Nisan 2023 Cuma 11:00

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

29 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 35 kuruş, Ankara'da 20 lira 70 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 66 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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