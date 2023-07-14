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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 2 kuruş, Ankara'da 28 lira 48 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 58 kuruştan satılacak.

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Kamusaati
Kamusaati
14 Temmuz 2023 Cuma 21:24

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 2 kuruş, Ankara'da 28 lira 48 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 58 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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