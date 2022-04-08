zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

Petrol piyasasında hızlı bir soğuma başladı. Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan Brent petrol, bu sabah 100 doların altını gördü.

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi
Ömer
Ömer
08 Nisan 2022 Cuma 12:20

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, piyasalardaki etkisini sürdürüyor.

Savaşın üzerine küresel piyasalarda tedarik sıkıntıları yaşanırken, petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik bu kez gerileme yönünde.

Brent petrol varil fiyatları değer kaybı yaşayarak 100 doların altına inmeye başladı.

Akaryakıt indirimleri yolda

Böylelikle, petrolde yaşanan bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Öte yandan Brent petrol fiyatları 8 Mart tarihinde rekor kırarak 127 dolar seviyesine yükselmişti. 16 Mart'ta ise 98 dolarla savaşın başladığı günden bugüne en düşük seviye görülmüş oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'na alınmadı
Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'na alınmadı
0
Prof. Dr. Vahit Kirişçi: Bizim aç kimsemiz yok, herkesin karnı tok
Prof. Dr. Vahit Kirişçi: Bizim aç kimsemiz yok, herkesin karnı tok
0
9 Nisan Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
9 Nisan Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.