Brent petrolde büyük düşüş! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Faiz kararını açıklayan FED'in kararı sonrası brent petrolde büyük bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları FED'in açıkladığı faiz kararı sonrası bir anda çakıldı. Gün içinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden petrolün varili 86 dolardan işlem görüyor.
86 DOLARDAN SATILIYOR
Dün günü 90,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolar oldu.
TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR
Varili şu an 86 dolara kadar düşen petrol fiyatları sonrası önümüzdeki günlerde Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 EYLÜL 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL